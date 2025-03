Hösel gewinnt unvergessliches Derby gegen Türkgücü

So ein großartiges Fußballderby gab es an der Schwarzbachstraße noch nie. Der herrliche Sonnenschein und der Wert des Spiels zwischen Türkgücü Ratingen und dem SV Hösel, es ging um den aufstiegsberechtigten zweiten Tabellenplatz der Kreisliga A, lockte 500 Fans auf die Sportanlage. Die beiden Erzrivalen zeigten ein Klassederby, es ging rauf und runter, knüppelhart zur Sache, auf beiden Seiten, und am Ende gewannen die Höseler.

Türkgücü hatte mehr vom Spiel, erheblich größere Spielanteile. Aber die Truppe von Trainer Tansu Tokmak biss sich an der großartigen Höseler Abwehr die Zähne aus. Alles überragend dort der routinierte Innenverteidiger Timo Derichs, der im Kofball nicht zu übewinden war und unten stets saubere Tacklings landete. Aber kaum etwas nach standen ihm die Nebenleute Lucas Tkotz, Leonard Prusa und bis zu seinem Platzverweis Max Esken. Der nietete in der 67. Minute Daniel Anzelm um und konnte duschen (Gelb-Rot).

Aber auch aus dem Überzahlspiel wusste Türkgücü kein wirkliches Kapital zu schlagen. Es blieb weiter bei der optischen Überlegenheit. Und mit dem Ex-Ratinger Ole Brandt hatten die Gäste auch einen völlig fehlerfreien Keeper. Er wusste genau, wie er seine Vorderleute zu stellen hatte, und da gab es selbst für den Türkgücü-Goalgetter Ömer Simsek keine Räume. Also auch bei allen Mühen keine Torchance.

Tor des Tages kurz vor der Pause

Das Tor des Tages erzielte der frühere Lintorfer Nick Hartmann kurz vor dem Wechsel. Da brach der 25-jährige Linksfuß rechts durch und traf unhaltbar für Keeper Emmanuel Anthony zum 1:0. Anschließend, in Durchgang zwei, war es immer wieder der gefährliche Höseler Sturmführer Niklas Oldörp, der höchste Gefahr entwickeln konnte. Es fehlten aber mehrfach wenige Zentimeter zum zweiten SVH-Treffer. Und so meinte nach dem Schlusspfiff Hösels Trainer Mesut Güngör: „Wir konnten dieses Derby auch 4:0 oder 5:0 gewinnen. So klar waren unsere Tormöglichkeiten. Aber egal, wir sind jetzt Zweiter, und das sieht doch gut aus.“ Und sein Boss Michael Rueber schwang sich nach dem Schlusspfiff umgehend auf sein wertvolles Fahrrad, er meinte: „Solche Derbys sind nichts mehr für meine Nerven. Ich will nur noch heim.“ Mit seiner Mannschaft freilich hatte er vorher ausgiebig den Derbysieg bejubelt.

Bei Türkgücü war nach nach dem 0:1 keine Trauer erkennbar. So meinte Trainer Tansu Tokmak: „Die Höseler waren cleverer im Abschluss. Es ist aber nichts entschieden, wir bleiben dran im Kampf um Platz zwei.“ Und sein Boss Tuncer Tokat, der Hotelbesitzer in Alt-Eckamp: „Wir sind dabei, hier in Ratingen einen echten Traditionsverein mit vielen Jugendmannschaften aufzubauen. Wenn man guten Fußball bietet, dann kommen die Fans doch. Mit etwas Glück bekommen wir in der Endphase einen Elfmeter, es war alles offen bis zum Abpfiff.“

Eine großartige Leistung zeigte in diesem wichtigen Match der Breitscheider Schiedsrichter Ramon Willnauer. Es waren viele eng Entscheidungen zu treffen, die er vorzüglich zu lösen wusste. Und das bei dieser unglaublichen Hektik und den ungemein laustarken Fans beider Vereine. Dieses dramatische Derby wird auf lange Zeit niemand vergessen.