Hösel gegen Hochdahl: Wer setzt sich im Aufsteiger-Duell durch?

In der Zwischenzeit hat sich das kickende Personal auf beiden Seiten verändert. Allein bei den Gästen stehen aktuell sechs, sieben neue Spieler in der Startformation. Beim Gegner halten sich die personellen Korrekturen in Grenzen. Gleichwohl wurde zuletzt mit Ali Can Aktag (zuvor Ratingen 04/19 II – 23 Tore in 56 Spielen) ein torgefährlicher Angreifer verpflichtet. Wohl eine ideale Ergänzung zum bewährten Niklas Oldörp, der zuletzt in der Kreisliga A mit 24 Toren notiert wurde.

Auf den ersten Blick scheinen die Einheimischen in der höheren Liga bis hierhin besser zurechtzukommen. Immerhin meldet der SVH, der bereits von 2007 bis 2016 ohne Unterbrechung in der Bezirksliga auflief, schon zwei Siege und Platz zehn. Hochdahl belegt durch die zwei Remis gegen Mettmann und Kalkum-Wittlaer Rang 16. Die unterschiedliche Ausgangsposition spielt für Peter Burek keine wesentliche Rolle: „Wir wissen, wie wir das am Sonntag anpacken müssen. Ein Gegner mit Offensivqualität, der in Abwehr und Mittelfeld auch körperbetont zur Sache geht. Aber darauf werden wir eine Antwort haben, ebenso konsequent und mit sportlich fairer Aggressivität gegenhalten. Nur, eine bessere Chancenverwertung als zuletzt würde uns schon gut zu Gesicht stehen“, urteilt der Hochdahler Chefcoach.

Der rechnet mit einem Duell auf Augenhöhe – und insgeheim den ersten Dreier. Ein Sonderlob gab es vom Übungsleiter in dieser Woche für Angreifer Oliver Krizanovic: „Olli hat in der Vorbereitung intensiv an seiner körperlichen Fitness gearbeitet und sich in Kalkum mit dem Doppelpack zum 2:2 belohnt. Da dürfen wir sicher noch mehr erwarten.“