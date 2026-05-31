Hösel führt zur Pause 4:3 und verliert noch 4:7

Wie gut, dass der SV Hösel bis vor wenigen Wochen eifrig Bezirksliga-Punkte gesammelt hat. Denn jetzt, im Schlussdrittel der Saison, will dem Traditionsverein vom Neuhaus nicht mehr viel gelingen. Immerhin können nun auch bedenkliche Pleiten verkraftet werden.
So wie an diesem vorletzten Spieltag bei Sparta Bilk, als es mit einer 4:3-Führung in die Pause ging. Aber dann brachen die Gäste restlos ein – 4:7 ging diese Partie verloren, und aus den letzten sieben Spielen wurden nur noch zwei Punkte eingefahren. Das ordentliche vorherige Polster lässt das aber verkraften.
"Uns ist eine richtig gute erste Hälfte gelungen", sagte dazu der Sportliche Leiter Mark Rueber. "Unsere vier Treffer können sich alle sehen lassen. Dennoch, wie dieser Zusammenbruch im zweiten Durchgang entstanden ist, bleibt allen ein Rätsel. Bei den vier Gegentoren im zweiten Durchgang haben wir stets Geleitschutz geleistet." Da lief nichts mehr zusammen.
Dabei erwischte seine Truppe einen schwachen Start, nach acht Minuten lag sie mit 0:2 hinten. Es warf sie aber nicht aus der Bahn. Denn dem Abwehrspieler Finn Schröder gelangen zwei feine Auftritte, und nach 26 Minuten hieß es 2:2. Nick Hartmann legt beim nächsten Angriff das 3:2 nach – sein achtes Saisontor. Den 3:3-Ausgleich der Bilker beantwortete kurz vor dem Wechsel Ali Aktag mit dem 4:3. Aber das war es, die zweite Hälfte gehörte ganz allein den Bilkern. Immerhin hat der SV Hösel mit dem 23 Jahre alten Lukas Erfurth vom ASC Ratingen West einen guten Außenbahnakteur dazubekommen. Am nächsten Sonntag kommt zum Saisonabschluss der wahrscheinliche Meister Eller 04 an den Neuhaus.