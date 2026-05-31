Hösel führt zur Pause 4:3 und verliert noch 4:7

Der SV Hösel hat nach einem 4:3 noch deutlich gegen Bilk verloren. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Wie gut, dass der SV Hösel bis vor wenigen Wochen eifrig Bezirksliga-Punkte gesammelt hat. Denn jetzt, im Schlussdrittel der Saison, will dem Traditionsverein vom Neuhaus nicht mehr viel gelingen. Immerhin können nun auch bedenkliche Pleiten verkraftet werden.

So wie an diesem vorletzten Spieltag bei Sparta Bilk, als es mit einer 4:3-Führung in die Pause ging. Aber dann brachen die Gäste restlos ein – 4:7 ging diese Partie verloren, und aus den letzten sieben Spielen wurden nur noch zwei Punkte eingefahren. Das ordentliche vorherige Polster lässt das aber verkraften.

Erste Hälfte war überzeugend

"Uns ist eine richtig gute erste Hälfte gelungen", sagte dazu der Sportliche Leiter Mark Rueber. "Unsere vier Treffer können sich alle sehen lassen. Dennoch, wie dieser Zusammenbruch im zweiten Durchgang entstanden ist, bleibt allen ein Rätsel. Bei den vier Gegentoren im zweiten Durchgang haben wir stets Geleitschutz geleistet." Da lief nichts mehr zusammen.