"Hört nie auf zu kämpfen": Der besondere Weg von Reo Yoda zum ESC

Reo Yoda konnte in der Vorbereitung auf sich aufmerksam machen. – Foto: Markus Becker

Beim torlosen Auftakt gegen Rot-Weiss Essen II stand beim ESC Rellinghausen mit Reo Yoda auch ein junger Spieler in der Startelf, der in der Vorbereitung auf sich aufmerksam gemacht hatte. Der über die offensive Außenbahn eingesetzte Yoda überzeugte dabei nicht nur mit seinen technischen Fähigkeiten, sondern zeigte trotz seiner eher geringen Körpergröße auch eine bemerkenswerte Robustheit. Für Trainer Sascha Behnke ist der junge Offensivspieler ohnehin eine kleine Überraschung.

Yoda wechselte anschließend von der SG Essen-Schönebeck zum Ligarivalen SC Werden-Heidhausen. Dort kreuzten sich die Wege mit Rellinghausen erneut. "Wir haben zwei Spiele gegen Werden gehabt. Da hat er uns teilweise ganz gut gefallen“, erzählt Behnke. Als schließlich die Anfrage kam, ob Rellinghausen Yoda unterstützen könne, war der Kontakt wieder hergestellt. Eine Entscheidung, die sich aus Sicht des Trainers schnell ausgezahlt hat.

"Reo gibt uns vor allen Dingen keine Planbarkeit“, sagt Behnke und erklärt damit, was den 20-Jährigen für Rellinghausen so interessant macht. Denn ursprünglich war der Japaner beim ESC gar nicht eingeplant. Bereits vor einem Jahr hatte er sich im Probetraining vorgestellt, die Verantwortlichen sahen damals allerdings noch nicht die Voraussetzungen für eine Verpflichtung. "Wir haben ihn weggeschickt, weil wir gesagt haben, das reicht nicht. Wir würden dem Jungen auch keinen Gefallen tun, wenn wir ihn einfach aufnehmen, um ihm hier irgendwie eine Plattform zu geben. Er muss auch die Chance haben zu spielen. Das haben wir damals nicht gesehen.“

Ein Mentalitätsmonster auf und neben dem Platz

"Er er ist die positivste Erscheinung der ganzen Vorbereitung. Das muss man mal so sagen“, lobt Behnke den jungen Spieler. Auch abseits des Platzes sei Yoda lernwillig. Die sprachliche Barriere mache manches zwar nicht einfacher, ändere aber nichts an dessen Einstellung. "Der versteht noch nicht ganz gut Deutsch, gibt sich aber Mühe und arbeitet ohne Ende.“

Diese Mentalität zeigt sich laut Behnke auch auf dem Platz. "Gegen den Ball, mit Ball, der ist total aggressiv. Der hört nie auf zu kämpfen. Das ist vorbildlich.“ Gerade diese Kombination aus technischen Fähigkeiten, Unbekümmertheit und Einsatzwillen macht Yoda für den ESC zu einer interessanten Option. Gegen RWE II durfte er das zum Saisonauftakt bereits von Beginn an zeigen.

Für Behnke ist Yoda damit ein Spieler, der sich seinen Platz im Kader auf ungewöhnlichem Weg erarbeitet hat. Aus einer anfänglichen Absage und einer zwischenzeitlichen Station in Werden ist nun eine echte Perspektive beim ESC Rellinghausen entstanden.

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