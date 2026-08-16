 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

Hörlen/Lixfeld II dreht 0:2 noch

Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ SG Hörlen/Lixfeld II sichert sich die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf nach einem 3:2-Erfolg gegen SSV Bottenhorn und trotzt auch einem 0:2-Rückstand +++

von Redaktion · Heute, 19:57 Uhr · 0 Leser
Symbolbild © Christian Pomoja
Symbolbild © Christian Pomoja

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Marburg-Biedenkopf. Die SG Hörlen/Lixfeld II dreht in der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf einen 0:2-Rückstand gegen Bottenhorn in einen 3:2-Sieg. Dafür übernimmt die Reserve die Tabellenspitze.

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