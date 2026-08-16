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Ligabericht
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Hörlen/Lixfeld II dreht 0:2 noch
Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ SG Hörlen/Lixfeld II sichert sich die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf nach einem 3:2-Erfolg gegen SSV Bottenhorn und trotzt auch einem 0:2-Rückstand +++