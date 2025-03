Hörlen/Lixfeld II besteht beim Primus in Eisenhausen

Marburg-Biedenkopf. Mit 0:0 hat die SG Hörlen/Lixfeld II der SG Silberg/Eisenhausen II am Sonntag dann doch noch einen Punkt stibitzt. Neben dem Spitzenreiter taten sich aber auch andere Topteams der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf zumindest teilweise schwer. So geriet Gladenbach II daheim gegen Versbachtal zwischenzeitlich aus der Bahn und in Rückstand, ehe die Grünhemden noch mit 6:2 auftrumpften.