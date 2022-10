Hörlen/Lixfeld auf der Überholspur Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Die SG Hörlen/Lixfeld hat das Verfolgerduell beim FV Breidenbach II gewonnen und ist Zweiter der Fußball-A-Liga Biedenkopf. 3:3 endete das Derby zwischen Eckelshausen und Wallau +++

HINTERLAND - In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf ist die SG Hörlen/Lixfeld auf der Überholspur. Die SG gewann das Verfolgerduell beim FV Breidenbach II mit 4:1, überholte den Kontrahenten und verkürzte den Abstand auf den spielfreien Tabellenführer VfL Weidenhausen auf einen Zähler. Auswärtspunkte entführten auch Türk Gücü Breidenbach (2:0 in Breidenstein) und der FC Angelburg (4:2 in Buchenau), während der SSV Bottenhorn (4:1 gegen Biedenkopf II), SV Hartenrod (2:1 gegen Dautphetal) und die SG Morns-/Erd-/Frohnhausen (4:3 gegen Endbach/Günterod) Heimdreier bejubeln durften. 3:3 endete das Derby zwischen dem SV Eckelshausen und dem FV Wallau.