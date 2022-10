Hörgertshausen trifft auf Moosburg - Der SV baut dabei auf seinen Top-Stürmer Kilian Oberprieler Schon 13 Saisontore

Auf ihn wird es auch am Wochenende wieder ankommen. Kilian Oberprieler konnte in der laufenden Saison bereits 13 Tore für den SV Hörgertshausen erzielen.

Hörgertshausen – Mit 13 Toren führt Kilian Oberprieler vom SV Hörgertshausen derzeit die Torjägerliste der Kreisklasse 3 an. Damit hat der 24-jährige Lehramtsstudent fast die Hälfte aller Treffer beim Tabellenneunten (Torverhältnis 28:23) erzielt und ist in der Liga nach zwölf Spieltagen der Einzige mit einem Schnitt von über einer Bude pro Partie.

Dabei hat der gelernte Fertigungsmechaniker in dieser Spielzeit erst zehn Partien absolviert und ist auch nicht regelmäßig im Training. Grund dafür ist das Studium in Regensburg, wo er während der Woche auch wohnt. „Kilian ist ein sehr zielstrebiger, schneller Stürmer. Egal, wie es steht, er ist immer heiß drauf, sein Tor zu schießen“, sagt SVH-Coach Sebastian Liegert über seinen Torjäger. Der betont, der Erfolg der Mannschaft sei ihm wichtiger als selbst Tore zu machen. „Aber wenn der Ball frei liegt, und ich schaffe es nicht, ihn reinzudrücken, dann ärgert mich das schon.“

So wie kurz vor Schluss bei der 0:1-Niederlage gegen Mauern, als der 24-jährige Stürmer in aussichtsreicher Position ausrutschte und davor bereits einen Lattentreffer hatte. „Ja, es ist nicht ganz so gut gelaufen, und Derbys sind eh nicht so meine Sache“, gesteht Oberprieler, der weder gegen Mauern noch gegen Gammelsdorf traf. „Einige der Spieler kenne ich schon länger. Und die wussten, worauf sie sich einstellen mussten, deshalb hatten die mich gut im Griff. Das Glück war letzte Woche auch nicht auf meiner Seite. Aber es gibt so Tage, da läuft es einfach nicht.“