Hörgertshausen in Lauerposition – Marzling patzt gegen den SV Langenbach

Der Gewinner der Woche in der Kreisklasse heißt SV Hörgertshausen. Der Dritte hat Verfolger Gammelsdorf mit dem 3:1-Derbysieg distanziert und ist jetzt voll dran am SV Marzling. Moosburgs Remis in Paunzhausen zögert dagegen die Meisterfeier ein bisschen heraus.

TSV Paunzhausen – FC Moosburg 1:1 (0:1). Im Duell der beiden besten Defensivabteilungen der Liga wahrte Paunzhausen die Spitze mit nun 18 Gegentoren vor Moosburg, die mit Gegentor 19 den Ausgleich schlucken musste. Der Kreisklassen-Primus hat weiterhin zehn Punkte Vorsprung auf schwächelnde Marzlinger, die ein Spiel weniger absolviert haben. Mihai Raducanu brachte Moosburg mit einem Super-Freistoß in Führung (19.), aber Paunzhausen verdiente sich den Ausgleich von Tobias Kreidler (75.). Die Gastgeber schafften es, Moosburgs starke Angreifer über weite Strecken in Zaum zu halten. Beide Mannschaften hatten ihre Torszenen, aber wie erwartet nicht im Übermaß. Der FC Moosburg braucht noch zwei Siege aus den letzten vier Partien, um unabhängig von den Verfolgern die Meisterschaft klar zu machen.

SV Langenbach – SV Marzling 3:3 (2:0). Die beiden Mannschaften lieferten sich ein ausgeglichenes Match, in dem jeder seine guten Phasen hatte – und da auch die Chancen, sich entscheidend abzusetzen. Langenbach ging zunächst mit 2:0 in Führung durch Tim Karschewski (8.) und Malte Keding (35.). Der Zweite kämpfte sich ins Spiel und drehte das Ergebnis auf 2:3. Es trafen Florian Schwager (38.), Serkan Sen (42.) und Justin Sickaneder (53.). Die Führung hatte aber nur kurz Bestand – und zwar bis zum zweiten Treffer von Tim Karschewski (58.). „Vielleicht ist der Punkt in der Endabrechnung viel wert“, sagte SVM-Trainer Jochen Jürgens, der mit seinen Jungs nur noch einen Zähler vor dem Dritten Hörgertshausen liegt. Marzlings Coach hofft nun darauf, dass der eine oder andere Spieler aus dem Lazarett zurückkommt – für das heiße Saisonfinale. Mit dem einen Punkt vor Hörgertshausen und dem Sieg im direkten Vergleich hat man das Relegationsschicksal weiter in der eigenen Hand.

SV Hörgertshausen – FVgg Gammelsdorf 3:1 (1:1). Das Super-Derby-Verfolgerduell brachte nach 90 Minuten eine klare Entscheidung. Hörgertshausen liefert sich nun einen Zweikampf mit Marzling um die Relegation zur Kreisliga, während Gammelsdorf praktisch weg vom Fenster ist. Die Grün-Weißen gingen zwar durch Niklas Hölzl in Führung (14.), aber Moritz Buchwald glich noch vor der Pause aus (39.). Mit Toren von Michael Hobmeier (59.) und Thomas Radlmaier (70.) bogen die Hörgertshausener auf die Siegerstraße ein. Mehr als 200 Zuschauer machten richtig Betrieb in einem Derby, in dem Gammelsdorf nur eine halbe Stunde voll dabei war. Der SVH ging ein hohes Tempo, und das war dann auch der Schlüssel zum Erfolg. „Wenn Marzling noch einmal auslässt, dann wollen wir da sein“, sagt der Hörgertshausener Fußballchef Sebastian Fischer.

SGT Istanbul Moosburg – SC Freising 2:1 (0:0). Den Unterschied zwischen den beiden im Abstiegskampf steckenden Mannschaften machte der Torjäger aus. Mit seinen zwei Treffern war der Moosburger Mahmut Yarac (55./71.) der Mann des Tages. Tobias Kühne machte zwischenzeitlich den Ausgleich (68.) in einer Begegnung, in der die Freisinger mehr Ballbesitz hatten, Istanbul aber zielstrebig nach vorne spielte. Kurz vor dem 1:0 der Gastgeber verpasste Freisings Fatih Masat die Gästeführung bei einem Lattenknaller nur um Millimeter. Moosburgs Trainer Dominik Gessler sagte später, dass der hauchdünne Erfolg unter dem Strich in Ordnung gehe. „Die zwei Siege in Serie tun unfassbar gut“, bilanzierte der Coach, der mit seinem Team nächste Woche spielfrei ist. Der zuletzt zweimal siegreiche Sportclub dagegen verpasste die Chance, sich ein bisschen von den Relegationsplätzen zu entfernen – in dieser irren Liga, in der – Spitzenreiter FC Moosburg mal ausgenommen – an jedem Spieltag jeder jeden schlagen kann.

BC Uttenhofen – SpVgg Zolling 2:3 (0:1). Mit einem gewaltigen Paukenschlag hat sich der Tabellenletzte zurückgemeldet und ist beim Rennen um die Relegation wieder bei den Leuten. „Wir haben uns das Spielglück erarbeitet“, sagte der heisere und schwer erleichterte Trainer Thomas Brandmaier. Seine Mannschaft führte durch Treffer von Yannis Pflug (30.) und Andreas Kreitmeier (49.), doch dann kam der Doppelschlag von Alexander Pfoser (52./65.). In der 90. Minute traf erst Lukas Oetjen, wobei Zollings Torwart Simon Goletz tief in der Nachspielzeit den Sieg noch mit einer Parade im Eins gegen Eins rettete. Zollings Trainer stellte dann fest, dass man endlich auch einmal das Spielglück hatte, das den Zollingern in der bisherigen Saison fast gar nicht hold war.