Hörgersdorf und St. Wolfgang feiern Kantersiege – Sogar in Unterzahl

Der FC Hörgersdorf schlug Kirchasch mit 5:0. St. Wolfgang gewann trotz früher roter Karte gegen Erding-Klettham ebenfalls 5:0.
TSV Dorfen 2 – SG Hörlkofen/Wörth 5:1 (2:1) – Von Beginn an übernahm der Gastgeber die Kontrolle, während die SG vor allem mit langen Bällen operierte. Nach chancenarmer Anfangsphase gab es eine kurze Verletzungsunterbrechung, danach ging die SG verdient durch Paul Englert in Führung. Dorfen schüttelte sich kurz, erhöhte den Druck und drehte die Partie bis zur Pause durch Treffer von Jonas (27.) und Niklas Lüers (40.). Quasi mit Wiederbeginn traf abermals Jonas Lüers und sorgte mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Der Gast drückte im Anschluss, Dorfen traf aber noch zweimal, Daniel Mooser und Michael Friemer stellten auf 5:1.
TSV Isen – FC Finsing 2 1:1 (0:0) – Eine chancenarme erste Halbzeit sahen die Zuschauer in Isen, in der die Gäste etwas mehr vom Spiel hatten: „Wir haben Finsing das Spiel machen lassen, sie durch unsere Zweikampfhärte aber nicht ins Spiel kommen lassen“, erklärte TSV-Coach Rene Greithanner. In Hälfte zwei dann ein anderes Bild: Die Hausherren übernahmen das Kommando und gingen nach einem Standard durch Johannes Sanner in Führung (70.). Nur drei Minuten später glich der FCF jedoch durch Benedikt Eicher aus. Nach einer Notbremse von Martin Wimmer und der roten Karte drückte Finsing nochmals, die große Chance zum Sieg hatte jedoch Isen, doch der TSV ließ einen Konter ungenutzt.
FC Hörgersdorf – SC Kirchasch 2 5:0 (2:0) – Schon früh stellte Hörgersdorf die Weichen auf Sieg. Korbinian Gruber sorgte bereits nach 24 Minuten mit einem Doppelpack für die 2:0-Halbzeitführung. Martin Stöckl avancierte im zweiten Durchgang zum Matchwinner, denn ihm gelang zwischen Minute 69 und 80 ein lupenreiner Hattrick. „Das war ein verdienter Erfolg, der noch höher hätte ausfallen können. Tizian Hopf hatte am Ende noch weitere zwei Großchancen“, berichtete Neucoach Felix Stocklauser zufrieden.
TSV St. Wolfgang – SG Erding-Klettham 5:0 (3:0) – „Das war nicht der Beginn, den wir uns vorgestellt haben“, monierte TSV-Coach Christian Brucia nach der roten Karte für Torwart Lukas Linner (8.) wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums. In der 19. Minute besorgte Simon Peinelt dann aber die Führung, die bis zum Pausentee durch zwei weitere Treffer von Marco Suchy auf 3:0 ausgebaut werden konnte. Auch nach dem Seitenwechsel sollte sich nichts an der Dominanz ändern, Marko Kaltner (47.) und Henning Labahn (53.) schraubten das Ergebnis auf 5:0 in die Höhe. Brucia: „Am Ende war das auch in dieser Höhe verdient.“