Hörgersdorf und St. Wolfgang feiern Kantersiege – Sogar in Unterzahl

Nach einer Roten Karte für den Keeper agierte der TSV St. Wolfgang in Unterzahl. – Foto: IMAGO/Christoph Kinzinger

TSV Dorfen 2 – SG Hörlkofen/Wörth 5:1 (2:1) – Von Beginn an übernahm der Gastgeber die Kontrolle, während die SG vor allem mit langen Bällen operierte. Nach chancenarmer Anfangsphase gab es eine kurze Verletzungsunterbrechung, danach ging die SG verdient durch Paul Englert in Führung. Dorfen schüttelte sich kurz, erhöhte den Druck und drehte die Partie bis zur Pause durch Treffer von Jonas (27.) und Niklas Lüers (40.). Quasi mit Wiederbeginn traf abermals Jonas Lüers und sorgte mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Der Gast drückte im Anschluss, Dorfen traf aber noch zweimal, Daniel Mooser und Michael Friemer stellten auf 5:1.

TSV Isen – FC Finsing 2 1:1 (0:0) – Eine chancenarme erste Halbzeit sahen die Zuschauer in Isen, in der die Gäste etwas mehr vom Spiel hatten: „Wir haben Finsing das Spiel machen lassen, sie durch unsere Zweikampfhärte aber nicht ins Spiel kommen lassen“, erklärte TSV-Coach Rene Greithanner. In Hälfte zwei dann ein anderes Bild: Die Hausherren übernahmen das Kommando und gingen nach einem Standard durch Johannes Sanner in Führung (70.). Nur drei Minuten später glich der FCF jedoch durch Benedikt Eicher aus. Nach einer Notbremse von Martin Wimmer und der roten Karte drückte Finsing nochmals, die große Chance zum Sieg hatte jedoch Isen, doch der TSV ließ einen Konter ungenutzt.