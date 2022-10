Riesenchance zum 1:1-Ausgleich vertan: Hörgersdorfs Johannes Irl (Nr. 8) scheitert an Fraunbergs Torwart Maximilian Baches und Abwehrchef Jonas Gutwirth (r.). Max Blickle (l.) schaut zu. Am Ende jubelte dennoch der FCH. – Foto: Weingartner

Hörgersdorf dreht ein irres Spitzenspiel, 6-Tore Spektakel in Kirchasch Langenpreising beendet Negativlauf in letzter Minute

Landkreis - In der A-Klasse 8 dreht Hörgersdorf das Topspiel, der TSV Grüntegernbach bleibt am Spitzenreiter Steinkirchen dran.

SC Kirchasch 2 2 TSV Grüntegernbach 4 Der TSV bleibt an den Aufstiegsplätzen dran. Zunächst war es aber ein umkämpftes Spiel. „Wir sind gut reingekommen, haben dann aber doch das 0:1 kassiert“, sagt Marcel Tätzel, Trainer des KSC. Torschütze vor der Halbzeit war Kapitän Simon Bauer. Kurz nach der Pause war er erneut erfolgreich. Den Toren gingen meist individuelle Fehler voraus, Nicolas Lohmeier und Julius Tafelmeier erhöhten auf 4:0. Nach einem Torwartfehler verkürzte Andreas Buß in der Schlussphase. Durch einen von Johannes Grasser verwandelten Elfmeter kam kurz Spannung auf, mehr war aber nicht mehr drin. „Grüntegernbach hatte heute nicht seinen besten Tag. Wir waren aber nicht mutig genug“, so Tätzel.

TSV Wartenberg 2 0 TSV Dorfen 2 3 Ein souveräner Dorfener Sieg. Bereits in der 3. Minute stellte Marvin Bräuniger aus 16 Metern die Weichen auf Auswärtserfolg. Bis zur Halbzeit hatten auch die Gastgeber Chancen, dennoch hätten die überlegenen Gäste höher führen müssen. Das 2:0 fiel kurz vor der Pause, in der 43. Minute traf Bernardo Kittler Venda, nachdem er sich stark um einen Verteidiger gedreht hatte. Der Stürmer sorgte in der 73. Minute auch für den Endstand. „Das 3:0 war extrem schmeichelhaft, das hätte heute auch viel höher ausfallen können“, sagt Dorfens Spielertrainer Niklas Jensen zufrieden.

SC Moosen 2 2 BSG Taufkirchen 2 0 Der Heimsieg war für die Moosener ein echter Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Durch den Sieg gegen den direkten Konkurrenten steht der SCM nun nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Anders die BSG, die zum Abschluss der Hinrunde durch die Niederlage auf den letzten Platz abgerutscht ist. „Es ist natürlich sehr schade, dass wir das Spiel gegen den direkten Konkurrenten verloren haben. Der Sieg war schlussendlich aber verdient“, sagt BSG-Coach Michael Tsimeridis. Die Moosener waren durch Martin Weichselgartner (39.) und Tobias Huber (82.) erfolgreich.

SpVgg Langenpreising 2 SG Reichenkirchen 1 „Reichenkirchen war der erwartet gleichwertige Gegner“, sagt Rainer Schmidmüller, Sportlicher Leiter von Langenpreising. Nach starkem Beginn gingen die Gäste sogar in Führung. Nach einem Fehler im Aufbauspiel war Michael Scharf in der 10. Minute erfolgreich. Den Gastgebern merkte man beim Spiel mit dem Ball die vorangegangenen vier Niederlagen am Stück an. Vor der Halbzeit gelang Langenpreising durch Christian Huber (45.) aber doch der Ausgleich. Nach zwei Großchancen auf beiden Seiten in der Schlussphase hatte Langenpreising das Glück auf seiner Seite und konnte durch den Treffer von Markus Schulz in der Nachspielzeit doch noch den Heimsieg bejubeln.

FC Inning 1 FC Lengdorf 2 0 Durch den Heimsieg bleiben die Inninger in der Verfolgergruppe. Bereits in der 11. Minute fiel das einzige Tor des Spiels: Nach einer starken Vorlage von Bastian Sinseder über die rechte Seite war Sebastian Heller erfolgreich. „Es war eine Partie mit wenig Spielfluss. Schlussendlich war es ein Arbeitssieg“, sagt Innings Spielertrainer Manuel Hahn. Aber auch Lengdorf kam vor gut 120 Zuschauern zu Chancen, unter anderem wurde ein Tor wegen Handspiels zurückgenommen. „Schlussendlich geht der Sieg aber in Ordnung“, meint Hahn.