Höpfner zieht Hiltrup den Zahn Spelle verbucht in Hiltrup den vierten Sieg im sechsten Testspiel von red · Heute, 09:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: SCSV

Im sechsten Testspiel beim TuS Hiltrup hat der SC Spelle-Venhaus den vierten Sieg verbucht. Im Duell der Oberligisten setzten sich die Niedersachsen bei den Westfalen mit 1:0 durch. Das Tor des Tages erzielte Tjark Höpfner nach einer knappen Stunde Spielzeit.

Nur gut 17 Stunden nach dem Abpfiff der Partie am Freitagabend gegen Preußen Münster II (4:0) waren die Emsländer erneut gefordert. Kein Problem, erläuterte Trainer Henry Hupe, denn ihm standen jeweils 21 Spieler zur Verfügung. Die meisten Fußballer, die gegen die Preußen eine 60- oder 70-minütige Einsatzzeit hatten, standen in Hiltrup entsprechend kürzer auf dem Platz. Gegen Münster kamen nur Torwart Mattis Niemann und Abwehrspieler Joe Klöpper auf 90 Minuten. In Hiltrup blieb nur Keeper Bernd Lichtenstein über 90 Minuten auf dem Feld. Die Start-Elf veränderte Hupe im Vergleich zum Preußen-Duell auf neun Positionen. Nur die beiden Mittelfeldspieler Felix Golkowski und Benjamin Evers liefen erneut von Beginn an auf. In der 70. Minute wurden alle Feldspieler ausgewechselt.

Hupe zeigte sich mit den beiden Tests vom Wochenende sehr zufrieden. „Zweimal gewonnen, zweimal zu null gegen zwei echt gute Gegner. Wir sind auf einem guten Stand. Wir wissen aber auch, dass wir so weitermachen müssen.“ Der Speller Auftritt in Hiltrup war nicht gang so glanzvoll wie am Vorabend gegen Münster. Aber der TuS war auch defensiver ausgerichtet als die Preußen. Der Sieg in Hiltrup war aus Speller Sicht verdient. Er hätte nach Hupes Einschätzung „einen Tick höher ausfallen können“. Der Treffer von Höpfner war sehenswert. Der 20-Jährige hatte schon bei Test gegen die U21 vom FC Twente/Heracles das einzige Tor des Spiels geschossen.