Hönisch kann es noch; Hin und Her in Achim; Riede nur Remis

Ein hin und her spielte sich in Achim ab. Zwei Mal führte der heimische TSV und auch als man 2:3 hinten lag, konnte Yusuf Papazoglu zum 3:3 ausgleichen. Doch damit war noch nicht genug. Das letzte Wort der Partie wurde in der 90. Minute gesprochen, in der Justin Knop mit seinem sechsten Saisontor seinen FSV zum Sieg und hoch auf Platz drei schoss.