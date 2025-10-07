Höngg souverän in Lachen/Altendorf - Kloten lässt Feder in Wädenswil

Höngg gibt sich keine Blösse und gewinnt beim Aufsteiger Lachen/Altendorf mit 6:2. Die von Oerlikon/Polizei zurückgekehrte Cinzia Zehnder trifft dreimal und gibt die Matchwinnerin. Im Verfolgerduell gewinnt der FC Phönix Seen beim FC Küsnacht gehört mit 2:1 zur ersten Verfolgergruppe. Zu dieser gehört auch der FFC Südost Zürich. Die Südöstlerinnen sezten sich gegen den FC Volketswil mit 4:0 durch. Zu den Spielen:

In einem überzeugenden Heimspiel besiegte der FFC Südost Zürich den FC Volketswil mit 4:0. Milou Theunissen eröffnete in der 9. Minute den Torreigen. Nur sieben Minuten später erhöhte Jessica Domingues Matic auf 2:0. Isabella Lindemann zeigte sich wie gewohnt treffsicher und netzte in der 31. und 37. Minute mit ihren Saisontreffern 5. und 6. zum 4:0 Halbzeitresultat. In der zweiten Halbzeit liess es das Heimteam ein wenig langsamer angehen, sodass keine weiteren Treffer vielen. Mit diesem Sieg ist Südost mittlerweile wieder erster Verfolger von Spitzenreiter Höngg. Im spannenden Spitzenspiel zwischen dem FC Küsnacht und dem FC Phönix Seen fiel das erste Tor in der 10. Minute. Sina Vögeli trifft für die Gästinnen. Kurz vor der Pause glich Nadine Kamer für Küsnacht aus (43.). Die Entscheidung fiel in der 65. Minute, als Joanna Asendorf per Elfmeter zum 2:1 für Phönix traf.

Die Reserven des FC Wädenswil fügten dem FC Kloten die zweite Saisonniederlage zu. Matchwinnerin war Tove Näslund, die Frau, die lange in der Juniorenabteilung des FCZ spielte. Sie sorgte in der 9. Minute für das 1:0 und traf nur 13 Minuten später erneut zum 2:0 Endresultat. Kloten fand keinen Weg an Torhüterin Spijkers vorbei und blieb ohne Tor. Keine Chance für den FC Lachen/Altendorf gegen den Tabellenführer SV Höngg. Die Gästinnen setzten sich mit 6:2 souverän durch. Cinzia Zehnder eröffnete das Torfestival früh in der 5. Minute und erhöhte bereits in der 15. Minute auf 2:0. Joy Lienert traf zum 3:0 (29.). ehe Teuta Marjakaj in der 35. Minute auf 1:3 verkürzen konnte. Doch Höngg blieb in der zweiten Halbzeit dominant. Zehnder (60.) und Lienert (70.) erhöhten auf 5:2, bevor Adélie Foret in der 84. Minute den Schlusspunkt setzte.