Höngg souverän in Lachen/Altendorf - Kloten lässt Feder in Wädenswil

Höngg gibt sich keine Blösse und gewinnt beim Aufsteiger Lachen/Altendorf mit 6:2. Die von Oerlikon/Polizei zurückgekehrte Cinzia Zehnder trifft dreimal und gibt die Matchwinnerin. Im Verfolgerduell gewinnt der FC Phönix Seen beim FC Küsnacht gehört mit 2:1 zur ersten Verfolgergruppe. Zu dieser gehört auch der FFC Südost Zürich. Die Südöstlerinnen sezten sich gegen den FC Volketswil mit 4:0 durch. Zu den Spielen:
In einem überzeugenden Heimspiel besiegte der FFC Südost Zürich den FC Volketswil mit 4:0. Milou Theunissen eröffnete in der 9. Minute den Torreigen. Nur sieben Minuten später erhöhte Jessica Domingues Matic auf 2:0. Isabella Lindemann zeigte sich wie gewohnt treffsicher und netzte in der 31. und 37. Minute mit ihren Saisontreffern 5. und 6. zum 4:0 Halbzeitresultat. In der zweiten Halbzeit liess es das Heimteam ein wenig langsamer angehen, sodass keine weiteren Treffer vielen. Mit diesem Sieg ist Südost mittlerweile wieder erster Verfolger von Spitzenreiter Höngg.
Im spannenden Spitzenspiel zwischen dem FC Küsnacht und dem FC Phönix Seen fiel das erste Tor in der 10. Minute. Sina Vögeli trifft für die Gästinnen. Kurz vor der Pause glich Nadine Kamer für Küsnacht aus (43.). Die Entscheidung fiel in der 65. Minute, als Joanna Asendorf per Elfmeter zum 2:1 für Phönix traf.
Die Reserven des FC Wädenswil fügten dem FC Kloten die zweite Saisonniederlage zu. Matchwinnerin war Tove Näslund, die Frau, die lange in der Juniorenabteilung des FCZ spielte. Sie sorgte in der 9. Minute für das 1:0 und traf nur 13 Minuten später erneut zum 2:0 Endresultat. Kloten fand keinen Weg an Torhüterin Spijkers vorbei und blieb ohne Tor.
Keine Chance für den FC Lachen/Altendorf gegen den Tabellenführer SV Höngg. Die Gästinnen setzten sich mit 6:2 souverän durch. Cinzia Zehnder eröffnete das Torfestival früh in der 5. Minute und erhöhte bereits in der 15. Minute auf 2:0. Joy Lienert traf zum 3:0 (29.). ehe Teuta Marjakaj in der 35. Minute auf 1:3 verkürzen konnte. Doch Höngg blieb in der zweiten Halbzeit dominant. Zehnder (60.) und Lienert (70.) erhöhten auf 5:2, bevor Adélie Foret in der 84. Minute den Schlusspunkt setzte.
Der FC Uster traf auf den FC Winterthur Frauen U21. In einem spannenden Spiel, fiel das einzige Tor in der 79. Minute. Die routinierte Jamie Lee Von Allmen erzielte für Winterthur den entscheidenden Treffer zum 0:1.
Zahlen und Fakten:
FC Küsnacht – FC Phönix Seen 1:2
FC Küsnacht: Pascale Brum, Nicole Erne, Lynn Brändli, Beatriz Isabelle Da Silva (35. Michelle Grütter), Ann-Sophie Aimée Fus (68. Ursina Bachmann), Fabiola Guatelli, Gloria Menzi, Nadine Kamer, Christina Jöhri, Larissa Schläpfer, Coco Brouwer - Trainer: Ramon Kamer - Trainer: Samuel Daull
FC Phönix Seen: Nora Meili, Eva Kurmann, Nina Bänninger (80. Karin Flach), Jeannine Breindl, Sina Vögeli, Lea Niderberger, Sereina Locher, Karin Mönch (63. Christa Küpfer), Sandrine Chevalley, Joanna Asendorf (35. Valeria Rudin), Flurina Bosshard (63. Nadja Furrer) - Trainer: John Antonio Aiello
Tore: 0:1 Sina Vögeli (10.), 1:1 Nadine Kamer (43.), 1:2 Joanna Asendorf (65. Foulelfmeter)
FFC Südost Zürich 1 – FC Volketswil 4:0
FFC Südost Zürich 1: Julia Aellig, Julie Bauert (60. Miel Rykart), Runa Schuler, Mélanie Audergon, Eleni Mimi Jahzara Härri (31. Solène Suter), Vanja Hauser, Jessica Domingues Matic (37. Nadine Fässler), Matthia Hofer (46. Sherlyn Gianini), Milou Theunissen (60. Fabienne Gfeller), Isabella Lindemann, Florence Gfeller (41. Sheila Rodriguez Saavedra) - Trainer: Nicolas Audergon - Trainer: Alis Murati
FC Volketswil: Larissa Aschwanden, Manuela Meier, Denise Genoud, Marianne Syz (46. Cassandra Keller), Kim Carnevale (60. Kayleigh Keller), Ronja Carnevale (46. Adriana Tell), Zoe Moore (29. Pascale Hefti), Besa Farizi, Rahel Keller (60. Zoe Moore), Vanessa Sommer, Jana Meyer - Trainer: Lionel Hofmann - Trainer: Christian Stappung
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Milou Theunissen (9.), 2:0 Jessica Domingues Matic (16.), 3:0 Isabella Lindemann (31.), 4:0 Isabella Lindemann (37.)
FC Wädenswil II – FC Kloten 2:0
FC Wädenswil II: An Spijkers, Isabella Fluri, Nina Alimenti, Rahel Zgraggen, Sophie Suter, Judith Winet, Gianna Gioia Cortesi, Flavia Müller (54. Noemi Calio), Alianet Vono (54. Janine Frey), Stela Babic (54. Joy Herzog), Tove Näslund (34. Lou Köppel) - Trainer: Minh Hien Tran
FC Kloten: Seraina Moscon, Kateryna Snizhko, Anna Nikolaienko, Kristina Franjkovic, Daria Patrikieieva (71. Nuriye Özalp), Sara Grande, Aliza Rettich, Valeriia Hresa, Janika Johnson, Belma Omerovic (32. Sema Sertkan), Sanja Nikolic (86. Sybille Keller) - Trainer: Bernhard Deuber - Trainer: Rinor Sabani
Tore: 1:0 Tove Näslund (9.), 2:0 Tove Näslund (22.)
FC Lachen/Altendorf – SV Höngg 2:6
FC Lachen/Altendorf: Asia Puntillo, Adriana Spieser, Mara Christen, Stefanie Steinauer, Sanja Radovic (65. Mara Christen), Leonie Grob (46. Chantal Schwyter), Valentina Lazzarini, Simea Schnider (46. Louisa Steinegger), Linda Zuber, Tsomo Stähli (65. Mara Christen), Teuta Marjakaj - Trainer: Robin Franzen - Trainer: Franz Steinauer - Trainer: Sandro Mächler
SV Höngg: Tanja Stella, Gianna Maria Rutz, Nadia Gubler, Lisa Lang, Adélie Foret (46. Clara Knapp), Jil Lang (35. Sina Heinzel), Elin Ribi (64. Shahira Salman Pour Gomez), Emel Sterchi, Cinzia Zehnder, Alina Wehrli (35. Nathalie Küng), Joy Lienert - Trainer: Kilian Fanger
Tore: 0:1 Cinzia Zehnder (5.), 0:2 Cinzia Zehnder (15.), 0:3 Joy Lienert (29.), 1:3 Teuta Marjakaj (35.), 1:4 Cinzia Zehnder (60.), 2:4 Teuta Marjakaj (69.), 2:5 Joy Lienert (70.), 2:6 Adélie Foret (84.)
FC Uster – FC Winterthur Frauen U21 II 0:1
FC Uster: Ena Steiner, Dominique Suter (70. Pia Osterwalder), Sina Schmidlin, Ronja Sommerhalder (64. Kyra Lätsch), Sophie Giuliani, Luana Natale (37. Vivien Bettoni), Melissa Lätsch, Giulia Boffa, Serena Segreto (20. Katja Schmid), Valentina Aluia, Nina Schwab (46. Thalita De Espidola) - Trainer: Davide Pozzani - Trainer: Michael Kunzmann - Trainer: Daniele Salvatore
FC Winterthur Frauen U21 II: Amy Bachmann, Leana Büchler, Nicole Hernandez Fernandez, Femke Nederstigt, Jamie Lee Von Allmen, Regina Brugger (69. Eva Wachter), Vanessa Bozhdaraj (74. Katharina Brugger), Kim La Bella (74. Lorena Rizzelli), Melany Beer (58. Miana Lüthi) (69. Alina Amstad), Kaya Lindegger, Leonie Forster - Trainer: Silvan Bachmann - Trainer: Remo Todesco
Tore: 0:1 Jamie Lee Von Allmen (79.)