Höngg muss runter, Red Star gesichert und Rümlang in der Pole-Position 2. Liga, Gruppe 1: 25. Runde von Christian Mathea · Heute, 20:44 Uhr · 0 Leser

Rümlang behält am Ende die Oberhand und holt den wichtigen Dreier im Abstiegskampf gegen YF Juventus 2. – Foto: Christian Mathea

Während die grosse Fussballwelt im WM‑Fieber schwelgt, biegt die regionale 2.-Liga‑Szene in den Saisonendspurt ein. In der zweitletzten Runde fallen die Weichen für Vize‑Titel und Abstiegskampf - die finalen Entscheidungen rücken näher, doch noch ist längst nicht alles geklärt. Hier sind die Resultate der Vollrunde vom Samstag: Red Star 2 besiegt Adliswil 3:1 Einsiedeln unterliegt Urdorf 2:6, Rümlang bezwingt Juventus 2 3:2, Höngg schlägt Wollishofen 1:0, Oetwil gewinnt gegen Unterstrass 2:0, Horgen besiegt Wädenswil 4:2 und Regensdorf holt sich gegen Wiedikon einen 3:1-Sieg.

Stoykov als Matchwinner

Ein echtes Endspiel im Tabellenkeller zwischen dem SV Rümlang und YF Juventus 2 und die Ausgangslage hätte kaum brisanter sein können. Die Juchhof‑Elf wurde Gestern nachträglich durch den Verband sanktioniert und der 2:0-Heimsieg gegen Horgen in eine 0:3-Forfait-Niederlage verwandelt. Damit fällt YF wieder unter den Strich zurück und weist neu gleich viele Punkte (23) wie Rümlang und Einsiedeln aus.



Der SV Rümlang erwischte den perfekten Start. Bereits nach fünf Minuten brachte Roberto Stoykov das Heimteam in Führung. YF damit früh unter Druck. Nach einer halben Stunde legte Mithat Misimi zum 2:0 nach, während die Gäste zwar Chancen zum Anschluss hatten, zur Pause jedoch am Zwei‑Tore‑Rückstand festhielten.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen. Beide Teams kamen zu Möglichkeiten, und nach gut einer Stunde meldete sich YF zurück: Anik Sulejmani verkürzte auf 2:1 und sorgte dafür, dass die Begegnung wieder völlig neu lanciert war. Die Spannung stieg. Würde YF den Ausgleich erzwingen oder Rümlang die Führung ins Ziel retten? In der 73. Minute bot sich dem SV Rümlang die grosse Chance zur Vorentscheidung: Foulelfmeter. Stoykov übernahm Verantwortung und stellte mit seinem zweiten Treffer auf 3:1. Doch die Antwort der Gäste folgte postwendend. Keine zwei Minuten später zeigte der Schiedsrichter auch auf der Gegenseite auf den Punkt und Sulejmani traf zum 3:2.

Die Schlussphase wurde zum offenen Schlagabtausch, geprägt von Chancen auf beiden Seiten. Am Ende behielt das Heimteam die Nerven und sicherte sich drei enorm wichtige Punkte und damit vor dem letzten Spieltag die Pole‑Position im Rennen um Rang elf. Für YF Juventus 2 hingegen wird die Lage heikel. Die Strafpunkte erschweren die Ausgangslage zusätzlich, und der späte Platzverweis gegen Junior Eyamba in der 95. Minute macht die Aufgabe im Saisonfinale nicht einfacher.

Grosser Jubel in Rümlang. Die Unterländer bezwingen YF Juventus mit 3:2 und holen sich den elften Rang. – Foto: Christian Mathea





Vogt sichert Ligaerhalt

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Das Heimteam nahm die Herausforderung entschlossen an, man wollte gar nicht erst auf die Resultate der Konkurrenz angewiesen sein. Ein Sieg, und der Ligaerhalt wäre praktisch in trockenen Tüchern. Kurz nach der Pause lag Red Star 2 mit 1:0, nach einem Treffer von Vogt sichert LigaerhaltDer FC Red Star 2 wurde in seiner jüngsten Aufholjagd zuletzt vom frisch gekrönten Meister Oetwil‑Geroldswil gebremst . Nun wartete auf der Allmend‑Brunau die nächste echte Knacknuss: der formstarke FC Adliswil . Die Sihltaler reisen mit breiter Brust an, als zweitstärkstes Rückrundenteam und mit intakten Chancen, sich im Fernduell mit Wädenswil noch den Vize‑Titel zu sichern.Das Heimteam nahm die Herausforderung entschlossen an, man wollte gar nicht erst auf die Resultate der Konkurrenz angewiesen sein. Ein Sieg, und der Ligaerhalt wäre praktisch in trockenen Tüchern. Kurz nach der Pause lag Red Star 2 mit 1:0, nach einem Treffer von Marco Schmid , vorne und damit voll auf Kurs. Eine Viertelstunde vor Schluss sorgte Rio Vogt mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung und stellte auf 3:0. Der Stürmer avancierte damit zum Matchwinner und sicherte seinem Team den dringend benötigten Dreier. Der späte Ehrentreffer des FC Adliswil blieb reine Resultatkosmetik. Mit dem Sieg im Rücken durfte dann doch noch ein Blick auf die anderen Plätze geworfen werden und der fiel positiv aus: Weil Einsiedeln und YF Juventus 2 beide verloren, war klar, dass der Vorsprung von vier Punkten definitiv zum Ligaerhalt reicht. Die Zweitvertretung von Red Star spielt damit auch kommende Saison in der 2. Liga. Für Adliswil hingegen bleibt trotz Niederlage die Hoffnung auf Rang zwei bestehen - im Fernduell mit Wädenswil ist vor dem letzten Spieltag weiterhin alles offen.



Trotz Sieg geht es runter

Siegen oder Fliegen – für den SV Höngg 2 blieb im Saisonendspurt nur noch das Prinzip Hoffnung. Mit vier Punkten Rückstand auf den rettenden Strich brauchte das Team vom Hönggerberg in den letzten beiden Partien nicht nur Glück, sondern vor allem eines: Punkte. Im Idealfall zweimal das Punktemaximum, um bei möglichen Ausrutschern der Konkurrenz doch noch den Ligaerhalt zu schaffen. Dass ausgerechnet der bereits gesicherte Aufsteiger FC Wollishofen auf den Hönggerberg reiste, durfte als kleiner Vorteil gewertet werden, zumal Höngg gegen den FCW noch nie verloren hatte. Ein Hoffnungsschimmer also, der dem Tabellenletzten Mut machte, auch wenn die Ausgangslage weiterhin äusserst prekär blieb.



Der letzte Strohhalm Hoffnung schien Höngg tatsächlich noch einmal Auftrieb zu geben und lange Zeit sah es so aus, als könnte das Wunder zumindest auf den finalen Spieltag vertagt werden. Höngg erledigte seine Pflicht und bezwang den bereits gesicherten Aufsteiger FC Wollishofen mit 1:0. Doch am Ende reichten die 22 Punkte nicht, um den rettenden Strich noch zu erreichen. Vor der letzten Runde fehlen weiterhin vier Zähler, eine Lücke, die rechnerisch nicht mehr zu schliessen ist. Trotz Sieg steht damit fest: Höngg steigt sicher ab und muss den bitteren Gang in die 3. Liga antreten. Ein Schlusskapitel, das trotz kämpferischer Leistung nicht mehr abzuwenden war.

Höngg gegen Wollishofen obenauf, am Ende geht es aber runter. – Foto: Christian Mathea