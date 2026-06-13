Höngg muss runter, Red Star gesichert und Rümlang in der Pole-Position

Während die grosse Fussballwelt im WM‑Fieber schwelgt, biegt die regionale 2.-Liga‑Szene in den Saisonendspurt ein. In der zweitletzten Runde fallen die Weichen für Vize‑Titel und Abstiegskampf - die finalen Entscheidungen rücken näher, doch noch ist längst nicht alles geklärt.
Hier sind die Resultate der Vollrunde vom Samstag: Red Star 2 besiegt Adliswil 3:1 Einsiedeln unterliegt Urdorf 2:6, Rümlang bezwingt Juventus 2 3:2, Höngg schlägt Wollishofen 1:0, Oetwil gewinnt gegen Unterstrass 2:0, Horgen besiegt Wädenswil 4:2 und Regensdorf holt sich gegen Wiedikon einen 3:1-Sieg.
Stoykov als Matchwinner
Ein echtes Endspiel im Tabellenkeller zwischen dem SV Rümlang und YF Juventus 2 und die Ausgangslage hätte kaum brisanter sein können. Die Juchhof‑Elf wurde Gestern nachträglich durch den Verband sanktioniert und der 2:0-Heimsieg gegen Horgen in eine 0:3-Forfait-Niederlage verwandelt. Damit fällt YF wieder unter den Strich zurück und weist neu gleich viele Punkte (23) wie Rümlang und Einsiedeln aus.
Der SV Rümlang erwischte den perfekten Start. Bereits nach fünf Minuten brachte Roberto Stoykov das Heimteam in Führung. YF damit früh unter Druck. Nach einer halben Stunde legte Mithat Misimi zum 2:0 nach, während die Gäste zwar Chancen zum Anschluss hatten, zur Pause jedoch am Zwei‑Tore‑Rückstand festhielten.
Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen. Beide Teams kamen zu Möglichkeiten, und nach gut einer Stunde meldete sich YF zurück: Anik Sulejmani verkürzte auf 2:1 und sorgte dafür, dass die Begegnung wieder völlig neu lanciert war. Die Spannung stieg. Würde YF den Ausgleich erzwingen oder Rümlang die Führung ins Ziel retten?
In der 73. Minute bot sich dem SV Rümlang die grosse Chance zur Vorentscheidung: Foulelfmeter. Stoykov übernahm Verantwortung und stellte mit seinem zweiten Treffer auf 3:1. Doch die Antwort der Gäste folgte postwendend. Keine zwei Minuten später zeigte der Schiedsrichter auch auf der Gegenseite auf den Punkt und Sulejmani traf zum 3:2.
Die Schlussphase wurde zum offenen Schlagabtausch, geprägt von Chancen auf beiden Seiten. Am Ende behielt das Heimteam die Nerven und sicherte sich drei enorm wichtige Punkte und damit vor dem letzten Spieltag die Pole‑Position im Rennen um Rang elf. Für YF Juventus 2 hingegen wird die Lage heikel. Die Strafpunkte erschweren die Ausgangslage zusätzlich, und der späte Platzverweis gegen Junior Eyamba in der 95. Minute macht die Aufgabe im Saisonfinale nicht einfacher.
Eine Viertelstunde vor Schluss sorgte Rio Vogt mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung und stellte auf 3:0. Der Stürmer avancierte damit zum Matchwinner und sicherte seinem Team den dringend benötigten Dreier. Der späte Ehrentreffer des FC Adliswil blieb reine Resultatkosmetik.
Mit dem Sieg im Rücken durfte dann doch noch ein Blick auf die anderen Plätze geworfen werden und der fiel positiv aus: Weil Einsiedeln und YF Juventus 2 beide verloren, war klar, dass der Vorsprung von vier Punkten definitiv zum Ligaerhalt reicht. Die Zweitvertretung von Red Star spielt damit auch kommende Saison in der 2. Liga. Für Adliswil hingegen bleibt trotz Niederlage die Hoffnung auf Rang zwei bestehen - im Fernduell mit Wädenswil ist vor dem letzten Spieltag weiterhin alles offen.
Trotz Sieg geht es runter
Siegen oder Fliegen – für den SV Höngg 2 blieb im Saisonendspurt nur noch das Prinzip Hoffnung. Mit vier Punkten Rückstand auf den rettenden Strich brauchte das Team vom Hönggerberg in den letzten beiden Partien nicht nur Glück, sondern vor allem eines: Punkte. Im Idealfall zweimal das Punktemaximum, um bei möglichen Ausrutschern der Konkurrenz doch noch den Ligaerhalt zu schaffen. Dass ausgerechnet der bereits gesicherte Aufsteiger FC Wollishofen auf den Hönggerberg reiste, durfte als kleiner Vorteil gewertet werden, zumal Höngg gegen den FCW noch nie verloren hatte. Ein Hoffnungsschimmer also, der dem Tabellenletzten Mut machte, auch wenn die Ausgangslage weiterhin äusserst prekär blieb.
Der letzte Strohhalm Hoffnung schien Höngg tatsächlich noch einmal Auftrieb zu geben und lange Zeit sah es so aus, als könnte das Wunder zumindest auf den finalen Spieltag vertagt werden. Höngg erledigte seine Pflicht und bezwang den bereits gesicherten Aufsteiger FC Wollishofen mit 1:0. Doch am Ende reichten die 22 Punkte nicht, um den rettenden Strich noch zu erreichen. Vor der letzten Runde fehlen weiterhin vier Zähler, eine Lücke, die rechnerisch nicht mehr zu schliessen ist.
Trotz Sieg steht damit fest: Höngg steigt sicher ab und muss den bitteren Gang in die 3. Liga antreten. Ein Schlusskapitel, das trotz kämpferischer Leistung nicht mehr abzuwenden war.
Einsiedeln bewies jedoch Moral. In der 63. Minute verkürzte Jan Auf der Maur auf 1:3, und als Jordan Lakasi in der 81. Minute sogar das 2:3 erzielte, lag plötzlich wieder alles drin. Die Schwyzer witterten den Ausgleich, doch Urdorf antwortete eiskalt. Nur eine Minute nach dem Anschlusstreffer stellte Sommer mit seinem dritten Tor auf 4:2. Zwei Minuten später erhöhte Leo Baumann auf 5:2, ehe Sommer mit seinem vierten Treffer das 6:2 markierte. Das dritte Heimteam-Tor durch Timo Steiner in der 94. Minute kam zu spät.
Damit steuert Einsiedeln auf ein hochspannendes Saisonfinale zu. Am letzten Spieltag kommt es zum Fernduell mit Rümlang und YF Juventus 2 um den letzten freien Platz in der 2. Liga. Aktuell hat Rümlang auf Rang elf die besten Karten, doch angesichts der ähnlichen Strafpunkte aller Beteiligten könnte es eine hauchdünne Entscheidung werden.
Die perfekte Rückrunde fast komplettiert
Und wenn sie nicht schon feiern … dann feiern sie einfach weiter. Für den FC Oetwil‑Geroldswil ging es nach dem früh fixierten Aufstieg nur noch um statistische Kapitel der Extraklasse: eine komplette Rückrunde ohne Niederlage, weitere Rekordmarken und natürlich die Torjägerkrone für Patrick Pereira Da Costa. Gegen den FC Unterstrass bot sich die nächste Gelegenheit, diese Meilensteine auszubauen. Doch Vorsicht war angebracht. Die Mannschaft aus dem Stadtkreis 6 hatte dem FCOG in der Hinrunde eine empfindliche 4:0‑Niederlage zugefügt, eine der ganz wenigen Wunden in einer ansonsten makellosen Saison.
Am Ende stand ein souveränes 2:0 auf der Anzeigetafel. Der nächste Pflichtsieg war eingetütet und zur perfekten Krönung der Saison fehlt nun nur noch ein Erfolg im letzten vorgezogenen Spiel am kommenden Mittwoch gegen Adliswil. Auch im Rennen um die Torjägerkrone deutet alles auf Oetwil hin: Patrick Pereira Da Costa erzielte die frühe Führung und erhöhte sein Konto auf 25 Saisontore.
Für den zweiten Treffer zeichnete Fabio Rodriguez Medina verantwortlich, der mit seinem 13. Saisontor ebenfalls eine bemerkenswerte Quote vorweist. Mit dem Dreier gelang gleichzeitig die Revanche für die deutliche Hinrunden‑Niederlage und ein weiterer statistischer Haken in einer nahezu makellosen Saison des FC Oetwil‑Geroldswil. Der FC Unterstrass verbleibt nach der Niederlage auf dem neunten Zwischenrang.
Vize-Titel liegt sogar noch drin
Direktduell um den vierten Zwischenrang. Der FC Regensdorf empfing den punktgleichen Tabellennachbarn FC Wiedikon. Beide Teams standen bei 41 Zählern und hatten das klare Ziel, ihre Saison mit einer Top‑4‑Platzierung zu krönen. Das Hinspiel war knapp an Wiedikon gegangen, das sein Heimspiel mit 2:1 für sich entschieden hatte. Für Regensdorf bot sich nun die ideale Gelegenheit zur Revanche und gleichzeitig die Chance, die eigene Tabellenposition im direkten Duell zu verteidigen.
Die Revanche ist geglückt. Mit einem abgeklärten 3:1‑Erfolg setzte sich das Heimteam durch und verschaffte sich im Rennen um die Spitzenplätze eine hervorragende Ausgangslage. Dank des Sieges vergrösserten die Furttaler ihren Vorsprung auf den heutigen Gegner auf drei Punkte und profitieren zusätzlich von den Niederlagen von Wädenswil und Adliswil. Damit eröffnet sich Regensdorf vor dem letzten Spieltag sogar die Chance, noch in den Kampf um den Vize‑Titel einzugreifen. Für Wiedikon hingegen wird es eng: Der fünfte Rang ist alles andere als gesichert, denn Urdorf lauert unmittelbar dahinter und könnte die Zürcher im Saisonfinale noch überholen.
Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber erneut den besseren Start. Jan Wintermantel erhöhte in der 49. Minute auf 4:2. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim verdienten 4:2‑Derbysieg der Seebuben, die damit das prestigeträchtige Duell für sich entschieden. In der Tabelle profitiert Horgen zusätzlich vom Ausrutscher Wollishofens in Höngg und klettert auf Rang sieben. Wädenswil bleibt zwar Zweiter, bekommt aber am letzten Spieltag einen echten Showdown um den Vizetitel - im Fernduell mit Adliswil und Regensdorf.
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