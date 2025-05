Höngg kassiert späten Ausgleich - Dietikon sichert sich den Ligaerhalt

Am 28. Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 musste der SV Höngg gegen Winterthurs U21 tief in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer hinnehmen. Derweil hat die "Spielvi" einen vorentscheidenden Sieg im Kampf um den Ligaerhalt feiern können. Auch für Freienbach sieht es weiterhin gut aus, gerettet sind aber beide Teams noch nicht. Wettswil-Bonstetten und YF Juventus machten Boden auf die Aufstiegsränge gut. In der Erstliga-Gruppe 2 stellte Dietikon derweil den Klassenhalt sicher.

Vor dem Spiel trennten die beiden Teams fünf Punkte – zugunsten der Munotstädter. Entsprechend gross war der Wille der Schaffhauser, den Vorsprung auf das Tabellenschlusslicht weiter auszubauen. Und der Auftakt gelang ideal: Bereits nach wenigen Minuten brachte Tim Bolli die Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Damian Schmid auf 2:0 und stellte damit die Weichen früh auf Sieg.

Gefeiert: "Spielvi" mit klarem Sieg über den Letzten In einem richtungsweisenden Duell setzte sich die SV Schaffhausen klar mit 3:0 gegen den FC Uzwil durch und verschaffte sich damit eine aussichtsreiche Ausgangslage im Kampf um den Ligaerhalt.

Mit diesem unerwarteten Erfolg schöpfen die Glarner neue Hoffnung im Kampf um den Ligaerhalt, während Tuggen weiter in der sportlichen Krise steckt.

Linth nutzte diese Schwäche eiskalt aus und kam in der 63. Minute entgegen dem Spielverlauf zum Ausgleich. Das Tor leitete eine turbulente Schlussphase ein. Als Smajovic von Linth rund 15 Minuten vor Schluss mit Gelb-Rot vom Platz musste, schien sich das Blatt zugunsten Tuggens zu wenden. Doch die numerische Überzahl brachte der Previtali-Elf nichts – im Gegenteil: Linth schlug erneut überraschend zu und erzielte den 2:1-Siegtreffer.

Dabei starteten die Märchler stark und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten. Erst kurz vor der Pause wurden sie für ihre Bemühungen belohnt: Dardan Morina traf in der 40. Minute zur verdienten Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Tuggen spielbestimmend, agierte aber weiterhin ideenlos und ohne Durchschlagskraft.

Enttäuscht: Tuggen mit unnötiger Derby-Niederlage Im Derby zwischen Tuggen und dem abstiegsbedrohten FC Linth 04 setzten sich überraschend die Glarner mit 2:1 durch. Für Tuggen bedeutet das Ergebnis die nächste Enttäuschung in einer bislang enttäuschenden Saison.

Trotz des Achtungserfolgs gegen ein Topteam ist der Ligaerhalt für die Höfner noch nicht in trockenen Tüchern, da Linth 04 in dieser Runde das Derby gegen Tuggen für sich entscheiden konnte. Zwei Runden vor Schluss ist die Ausgangslage für Freienbach aber weiterhin vielversprechend.

Freienbach aber steckte nicht auf, sondern suchte vermehrt den Weg nach vorne – vor allem über den eingewechselten Stumpo auf der rechten Seite. In der 74. Minute kam Vaz nach dessen Flanke aus kurzer Distanz zum Abschluss, scheiterte aber am St. Galler Torwart. Vier Minuten später dann der verdiente Lohn: Sabino eroberte im Mittelfeld den Ball, spielte sich im Zusammenspiel mit Stumpo durch die gegnerische Abwehr und vollendete sehenswert zum Ausgleich – ein Punkt, der für Freienbach nicht nur verdient, sondern auch moralisch enorm wichtig war.

Nach Wiederanpfiff erhöhte St. Gallen den Druck. Schon nach zwei Minuten verpasste Vogt mit einem wuchtigen Schuss das 1:0 nur knapp. Rund 15 Minuten später war es dann so weit: Nach einem Abwehrfehler der Gastgeber nutzte Vogt die Chance und brachte die Ostschweizer in Führung.

"Meine Mannschaft hat heute eine taktisch starke und geschlossene Leistung gezeigt", lobte Trainer Stefan Flühmann sein Team nach Abpfiff im "Höfner Volksblatt". Und in der Tat konnten die Fans des FC Freienbach mit dem Auftritt im vorletzten Heimspiel der Saison sehr zufrieden sein. Trotz erneuten Verletzungspechs – gleich vier Stammspieler fehlten – überzeugte die sogenannte "zweite Garde" von Beginn an mit viel Einsatz und Wille. Gegen das favorisierte St. Gallen, das in der Rückrunde am meisten Punkte geholt und gute Chancen auf die Aufstiegsspiele hat, zeigte Freienbach auf der Chrummen eine kämpferische Vorstellung. Die Gäste aus der Ostschweiz hatten zwar wie erwartet mehr Ballbesitz, doch Freienbach stand defensiv kompakt und liess kaum gefährliche Aktionen zu.

Erkämpft: Freienbach verdient sich Punkt gegen Spitzenteam Der FC Freienbach hat erst zum zweiten Mal in dieser Spielzeit die Punkte geteilt. Gegen die zweitplatzierte U21 des FC St. Gallen errangen die Höfner ein wichtiges 1:1-Remis, haben den Ligaerhalt aber trotzdem noch nicht auf sicher.

Der SV Höngg muss gegen Winterthurs U21 tief in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer hinnehmen. – Foto: Ramon Fritschi

Unaufhaltsam: YF Juventus siegt weiter

Mit dem siebten Sieg in Serie bleibt YF Juventus weiterhin ein heisser Kandidat für eine Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Die Stadtzürcher besiegten Taverne nach frühem Rückstand mit 2:1 und schliessen zum Zweitplatzierten St. Gallen U21 auf.

Verpasst: Winterthur verliert an Boden im Aufstiegsrennen

Von der Punkteteilung St. Gallens mit Freienbach konnte Winterthurs U21, die ebenfalls noch Chancen auf die Qualifikationsplätze zu den Aufstiegsspielen haben, nicht profitieren. Die Nachwuchs-Winterthurer trennten sich gegen Höngg 2:2 und hatten Glück, nicht ganz mit leeren Händen dazustehen. Den Ausgleich zum 2:2-Endstand erzielte Winterthurs Nwannah erst nach 94 Minuten.

Gewahrt: Wettswil bleibt im Aufstiegsrennen

Während die U21 des FC Winterthur Punkte liegen liess, nutzte Wettswil-Bonstetten die Chance und zog mit einem 3:1-Sieg gegen Eschen/Mauren punktemässig gleich. Damit lebt die kleine Hoffnung der Mannschaft von Stephan Lichtsteiner, sich doch noch für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren.

WB erwischte einen starken Start und dominierte das Geschehen auf dem gepflegten Naturrasen im Fürstentum von Beginn an. Nachdem Stettler eine gute Möglichkeit zunächst ungenutzt liess, gingen die Rot-Schwarzen nach 30 Minuten durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter von Figueiredo in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff legte WB nach: Figueiredo setzte den mitgelaufenen Mesonero in Szene, der das 2:0 erzielte.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Eschen/Mauren ein anderes Gesicht. Die bisher enttäuschenden Gastgeber kamen mit neuem Schwung aus der Kabine und erhöhten den Druck. Dieser Aufwand wurde in der 63. Minute mit dem Anschlusstreffer belohnt. Doch Wettswil zeigte sich unbeeindruckt und antwortete nur wenig später: Hager reagierte nach einem abgewehrten Schuss am schnellsten und traf zum entscheidenden 3:1 – gleichzeitig der Schlusspunkt einer überzeugenden WB-Leistung.

Getaucht: Bei Kosova ist die Luft draussen

Nach der unerwarteten Niederlage gegen Uzwil vor zwei Wochen scheint dem FC Kosova in den letzten Zügen der Saison der Schauf auszugehen. Die Wolfensberger-Elf verliert bereits zum dritten Mal in Folge, diesmal blieb man bei der 0:4-Heimpleite gegen Collina d'Oro chancenlos.

Gerettet: Dietikon schafft Ligaerhalt mit Heimsieg

Was sich schon seit einiger Zeit abzeichnete, ist nun Gewissheit: Der FC Dietikon wird auch in der kommenden Saison in der 1. Liga spielen. Mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Solothurn machte das Team von Trainer Daniel Tarone den Klassenerhalt endgültig perfekt.

Die erste Halbzeit verlief weitgehend ausgeglichen. Dietikon ging in der 29. Minute durch Mutabdzic in Führung, doch Solothurn fand noch vor der Pause eine Antwort: Hunziker traf in der 40. Minute zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Dietikon klar das Kommando und drängte auf den Siegtreffer. Eine starke Parade des Solothurner Keepers nach einem Abschluss von Dalipi verhinderte zunächst das 2:1. Doch in der Schlussphase war es dann der erst 19-jährige Mattia Rosolen, der sich zum Matchwinner krönte: Am zweiten Pfosten lauerte er goldrichtig und verwertete eine Flanke eiskalt zum verdienten Siegtor.

"Wir sind stolz auf das Erreichte. Wir haben uns heute belohnt für eine starke Leistung. Ich denke, da dürfen wir zufrieden sein", freute sich Daniel Tarone in der "Limmtattaler Zeitung" über den Heimsieg.

