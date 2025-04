Höngg 2 und Red Star 2 mit Siegen in Abstiegskrachern

Im hinteren Tabellen-Segment der Zweitliga-Gruppe 1 siegten die Reserven von Höngg und Red Star in Direktduellen. Tabellenführer Zürich City und die sich im Frühlings-Hoch befindenden Oetwil-Geroldswil und Regensdorf sind auf Kurs. Absteiger Adliswil dagegen könnte, auch aufgrund der Strafpunkte-Regel, noch in Teufels Küche geraten.

Die beiden bisher mehrheitlich positiv überraschenden Wädenswiler und Urdorfer verpassen einen Torerfolg und werden dadurch von siegreichen Teams in der Tabelle überholt. Wädenswil hat in einer Woche die die Möglichkeit, sich gegen Zürich City mit einem weiteren Spitzenteam zu messen, Urdorf könnte sich mit einem Sieg beim abstiegsgefährdeten Wettswil-Bonstetten 2 endgültig vorne festsetzen.

Regensdorf siegt in der 99. Minute

Unterstrass kassiert in der 9. (!) Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Gegentreffer zum 0:1 gegen Regensdorf, das damit eine beneidenswerte Frühjahrsbilanz aufweist. Der Sieg der Furttaler war aber insofern verdient, da Asani in der 27. Minute seinen Foulelfmeter von FCU-Torhüter Stangelberger abgewehrt sah. Gut zehn Minuten vor Spielende beklagte das Heimteam allerdings innert Kürze zwei Aluminium-Treffer, welche das Spiel in andere Bahnen hätten leiten können. Letztlich sorgte der unverwüstliche Mikel Lazri (38) mit seinem 12. Saisontor für die Entscheidung.