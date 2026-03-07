 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Hönebachs Hoffnung auf den ersten Sieg – direktes Duell für Niederaula

19. Spieltag der Gruppenliga Fulda

Der 19. Spieltag der Gruppenliga Fulda hat es für die nordhessischen Teams in sich. Mit der SG Niederaula/Kerspenhausen, dem ESV Hönebach und der SG Neuenstein sind am Sonntag drei Vertreter aus dem Norden auswärts gefragt – und alle drei brauchen im Tabellenkeller dringend Punkte.

Verlieren verboten

Morgen, 15:00 Uhr
FSG Vogelsberg
FSG VogelsbergVogelsberg
SG Niederaula/Kerspenhausen
SG Niederaula/KerspenhausenSG Niederaul
15:00

Als Tabellen-13. reist Aufsteiger SG Niederaula/Kerspenhausen mit 19 Punkten zur FSG Vogelsberg, die als Zwölfter bereits sechs Zähler mehr auf dem Konto hat. Für das Team von Trainer Ernest Veapi wäre ein Erfolg im direkten Duell enorm wichtig, um an die FSG heranzurücken und dem ausgegebenen Ziel eines einstelligen Tabellenplatzes wieder näherzukommen.

Neues Jahr, neues Glück?

Morgen, 15:00 Uhr
SG Oberzell/Züntersbach
SG Oberzell/ZüntersbachSG Oberzell
ESV Hönebach
ESV HönebachESV Hönebach
15:00

Beim Tabellenneunten SG Oberzell/Züntersbach steht der ESV Hönebach erneut vor einer hohen Hürde, zumal die Mannschaft von Olaf Gabriel mit erst drei Punkten weiter auf den ersten Saisonsieg wartet. Gegen einen Gastgeber aus dem gesicherten Mittelfeld braucht das Schlusslicht vor allem defensive Stabilität, um sich im Abstiegskampf vielleicht doch noch einmal ein Zeichen der Hoffnung zu erarbeiten.

Knifflige Aufgabe

Morgen, 15:00 Uhr
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden II
SG Neuenstein
SG NeuensteinNeuenstein
15:00

Noch schwieriger erscheint die Ausgangslage für die SG Neuenstein, die als Vorletzter bei der viertplatzierten SG Bad Soden II antreten muss. Angesichts von nur acht Punkten aus 16 Spielen wäre schon ein Remis ein Achtungserfolg, zugleich braucht Neuenstein im Kampf um den Klassenverbleib aber eigentlich mehr als nur kleine Schritte.