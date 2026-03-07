Hönebachs Hoffnung auf den ersten Sieg – direktes Duell für Niederaula

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 19. Spieltag der Gruppenliga Fulda hat es für die nordhessischen Teams in sich. Mit der SG Niederaula/Kerspenhausen, dem ESV Hönebach und der SG Neuenstein sind am Sonntag drei Vertreter aus dem Norden auswärts gefragt – und alle drei brauchen im Tabellenkeller dringend Punkte.

Verlieren verboten

Als Tabellen-13. reist Aufsteiger SG Niederaula/Kerspenhausen mit 19 Punkten zur FSG Vogelsberg, die als Zwölfter bereits sechs Zähler mehr auf dem Konto hat. Für das Team von Trainer Ernest Veapi wäre ein Erfolg im direkten Duell enorm wichtig, um an die FSG heranzurücken und dem ausgegebenen Ziel eines einstelligen Tabellenplatzes wieder näherzukommen. Neues Jahr, neues Glück?

Beim Tabellenneunten SG Oberzell/Züntersbach steht der ESV Hönebach erneut vor einer hohen Hürde, zumal die Mannschaft von Olaf Gabriel mit erst drei Punkten weiter auf den ersten Saisonsieg wartet. Gegen einen Gastgeber aus dem gesicherten Mittelfeld braucht das Schlusslicht vor allem defensive Stabilität, um sich im Abstiegskampf vielleicht doch noch einmal ein Zeichen der Hoffnung zu erarbeiten. Knifflige Aufgabe

Morgen, 15:00 Uhr SG Bad Soden SG Bad Soden II SG Neuenstein Neuenstein 15:00 PUSH