Hönebach überrollt Künzell – Niederaula erlebt bösen Rückschlag

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 27. Spieltag der Gruppenliga Fulda hat für die nordhessischen Teams gegensätzliche Geschichten geschrieben. Während der ESV Hönebach seinen starken Lauf gegen den TSV Künzell fortsetzte und die SG Aulatal ihre Pflicht gegen Großenlüder erfüllte, kassierte die SG Niederaula/Kerspenhausen im Kellerduell bei der SG Sickels eine empfindliche Niederlage. Für die bereits abgestiegene SG Neuenstein wurde es in Neuhof nach ordentlicher erster Halbzeit noch deutlich.

Bitterer Rückschlag

Für die SG Niederaula/Kerspenhausen war es ein Nachmittag, der die Lage im Abstiegskampf wieder deutlich verschärft. Im direkten Duell bei der SG Sickels verlor der Aufsteiger mit 0:5 und brachte den Konkurrenten damit bis auf einen Punkt heran. Gerade weil Niederaula vor dem Spiel noch mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt hätte machen können, wiegt diese Niederlage besonders schwer. Schon nach zwei Minuten geriet die Mannschaft von Ernest Veapi durch Cedric Bickert in Rückstand. Der entscheidende Bruch folgte nach knapp einer halben Stunde, als Przemyslaw Chomicz die Rote Karte sah. In Unterzahl fand Niederaula kaum noch Zugriff und musste noch vor der Pause durch Daniel Wilde und Angel Natsev zwei weitere Treffer hinnehmen. Spätestens nach Wildes Foulelfmeter zum 4:0 kurz nach Wiederbeginn war die Partie entschieden, Pit Küllmer setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt.

Aus einem möglichen Befreiungsschlag wurde für Niederaula ein schwerer Dämpfer. Mit 37 Punkten bleibt die SGNK zwar vor Sickels und Großenlüder, doch die letzten Saisonwochen dürften nun deutlich nervöser werden als erhofft.

Besser ausgespielt

Die SG Aulatal erledigte ihre Heimaufgabe gegen den SV Großenlüder mit einem 2:1 und bleibt damit Tabellenzweiter. In einer zunächst chancenarmen Partie dauerte es bis nach der Pause, ehe die Gastgeber ihre Vorteile besser ausspielten. In der ersten Halbzeit war ein Pfostenschuss von Jona Eckhardt der auffälligste Moment. Nach dem Seitenwechsel kam Aulatal wacher aus der Kabine und ging durch Luca Eckhardt in Führung, der sich mit einer starken Einzelaktion durchsetzte. Aurelius Röth erhöhte nach einer Ecke auf 2:0. Der späte Kopfballtreffer von Steffen Lüdicke brachte Großenlüder zwar noch einmal heran, kam letztlich aber zu spät. Aulatal hält den Rückstand auf Spitzenreiter Bronnzell bei acht Punkten. Wichtiger ist aber, dass die Mannschaft von Martin Friedrich nach den wechselhaften Wochen ihre Position im oberen Tabellenbereich festigt.

Einbruch nach der Pause

Die SG Neuenstein hielt beim SV Neuhof eine Halbzeit lang ordentlich mit, musste am Ende aber eine klare 0:6-Niederlage hinnehmen. Früh geriet das Schlusslicht durch einen Foulelfmeter von Pedro Henrique Veloso Rodrigues De Amorim in Rückstand, später nutzte Gilmar Lima Fialho Filho die zweite klare Neuhofer Gelegenheit zum 2:0. Bis dahin hatte Neuenstein durchaus dagegengehalten, doch mit der Führung im Rücken gewann Neuhof zunehmend Kontrolle. Nach der Pause wurde der Unterschied deutlicher, spätestens nach der Gelb-Roten Karte gegen Steffen Skrabal in der 69. Minute brachen die Gäste auseinander. Andrej Simevski, Guilherme Nunes Benvindo De Sousa und zweimal Amar Zekovic sorgten für das halbe Dutzend. Für Neuenstein bleibt es nach dem feststehenden Abstieg bei der Suche nach einem würdigen Saisonabschluss. Der Einsatz war zunächst erkennbar, doch über 90 Minuten fehlten Stabilität und Widerstandskraft. Höhenflug geht weiter