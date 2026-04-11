Hönebach hofft weiter – Aulatal klarer Favorit im Nord-Duell

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 23. Spieltag der Gruppenliga Fulda hält aus nordhessischer Sicht drei sehr unterschiedliche Geschichten bereit. Der ESV Hönebach will seinen bemerkenswerten Aufschwung im Keller fortsetzen, die SG Niederaula/Kerspenhausen steht in Schlüchtern vor einer unangenehmen Auswärtsaufgabe, und die SG Aulatal geht im Derby gegen Schlusslicht SG Neuenstein als klarer Favorit in die Partie.

Lauf bestätigen

Die spannendste Entwicklung aus nordhessischer Sicht liefert derzeit der ESV Hönebach. Aus den vergangenen vier Spielen holte der Tabellen-15. zehn Punkte, gewann dreimal in Serie und legte zuletzt immerhin noch ein 0:0 gegen die FSG Vogelsberg nach. Vor allem defensiv hat sich das Team von Olaf Gabriel spürbar stabilisiert; Gabriel hob vor dem kommenden Heimspiel ausdrücklich die Entwicklung seiner Viererkette hervor, in der sich der junge Nikolai Fischer festgespielt hat. Allerdings wartet nun ein echter Härtetest. Die SG Freiensteinau steht mit 34 Punkten auf Rang sieben und ist seit dem Trainerwechsel zu Mike Gaul in Liga und Testspielen ungeschlagen; zuletzt gab es dreimal in Folge ein 1:1, unter anderem gegen Aulatal. Für Hönebach ist das die nächste Chance zu zeigen, dass der Aufschwung mehr ist als nur ein kurzes Zwischenhoch. Nach dem jüngsten Lauf fährt der ESV jedenfalls nicht mehr als hoffnungsloser Außenseiter in die Schlussphase der Saison, sondern als Mannschaft, die wieder daran glaubt, im Abstiegskampf noch etwas bewegen zu können.

Quo vadis?

Weniger spektakulär, aber sportlich kaum weniger wichtig ist die Lage bei der SG Niederaula/Kerspenhausen. Der Aufsteiger steht mit 27 Punkten auf Rang 13 und hat sich zuletzt mit dem 4:1 gegen Oberzell/Züntersbach und dem 1:1 gegen Großenlüder ein kleines Polster auf die direkten Abstiegsplätze verschafft. Ruhe bedeutet das allerdings nicht, denn der Abstand nach unten ist weiterhin überschaubar. Die Auswärtspartie bei der SG Schlüchtern kommt deshalb zu einem heiklen Zeitpunkt. Schlüchtern rangiert mit 34 Punkten im oberen Mittelfeld und verfügt damit über deutlich weniger Druck als die Nordhessen. Für Niederaula wird es vor allem darauf ankommen, die zuletzt gezeigte Widerstandsfähigkeit mitzunehmen. Das Team von Ernest Veapi hat in den vergangenen Wochen mehrfach gezeigt, dass es Rückschläge wegstecken kann, etwa nach der Derby-Niederlage in Aulatal mit dem starken Heimsieg gegen Oberzell. Gerade solche Auswärtsspiele gegen etablierte Teams entscheiden oft darüber, ob ein Aufsteiger frühzeitig für Klarheit sorgt oder bis in den Mai hinein zittern muss. Die Tabellenstände bestätigen jedenfalls, dass Niederaula weiter jeden Punkt gebrauchen kann.

Klare Rollenverteilung

Morgen, 15:00 Uhr SG Aulatal SG Aulatal SG Neuenstein Neuenstein 15:00 PUSH