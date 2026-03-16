Hönebach feiert ersten Sieg – bittere Schlussphase für Aulatal

Der 20. Spieltag der Gruppenliga Fulda hatte aus nordhessischer Sicht fast alles zu bieten: den ersten Saisonsieg, zwei Achtungserfolge im Keller und ein bitteres spätes Gegentor im Topspiel. Während der ESV Hönebach mit dem 4:1 gegen die SG Schlüchtern für das dickste Ausrufezeichen sorgte, sammelten auch die SG Neuenstein und die SG Niederaula/Kerspenhausen wichtige Punkte. Nur bei der SG Aulatal mischte sich in die Zufriedenheit spürbarer Frust.

Schwung mitnehmen

Nach dem wichtigen 1:0 in Vogelsberg wollte die SG Niederaula/Kerspenhausen gegen die SG Elters/Eckweisbach/Schwarzbach direkt nachlegen. Ganz reichte es nicht, doch das 1:1 brachte dem Aufsteiger immerhin den nächsten Punkt. Die Gäste gingen durch Jim Pomnitz in Führung, ehe Przemyslaw Chomicz Mitte der zweiten Halbzeit ausglich. Damit blieb das Team von Ernest Veapi im zweiten Spiel in Serie ungeschlagen und verbesserte sich auf 23 Punkte. Im engen unteren Tabellenbereich ist auch dieses Remis wertvoll, selbst wenn gegen den Tabellenneunten vor eigenem Publikum vielleicht sogar noch etwas mehr drin gewesen wäre.

Moral gezeigt

Auch die SG Neuenstein durfte nach dem 2:2 gegen den SV Großenlüder ein kleines Erfolgserlebnis verbuchen. Nach dem 1:7-Debakel in Bad Soden war die Reaktion gefragt – und die Mannschaft von Fabian Kallee lieferte sie zumindest in Sachen Moral. Zweimal geriet Neuenstein in Rückstand, zweimal schlug das Team zurück. Zunächst glich Maurice Kant die frühe Führung der Gäste aus, später sorgte Ibrahim Oussmann in der Schlussphase noch für das 2:2. Zwar bleibt Neuenstein als Vorletzter tief im Tabellenkeller, doch nach den zuletzt schweren Wochen war der Punkt gegen einen stabilen Mittelfeldgegner zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.

Endlich jubeln

Der größte nordhessische Jubel kam diesmal aus Hönebach. Nach zuvor 17 Spielen ohne Sieg gelang dem ESV mit dem 4:1 gegen die SG Schlüchtern endlich der lang ersehnte Befreiungsschlag – und das ausgerechnet gegen einen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel. Zunächst sah es für das Schlusslicht noch nach dem nächsten Rückschlag aus, als Andreas Drews die Gäste in Führung brachte. Doch Kevin Kunze glich noch vor der Pause per Foulelfmeter aus und stellte mit seinem zweiten Treffer nach gut einer Stunde die Partie endgültig auf nordhessische Seite. Tom Lindemann und der eingewechselte Marcel Katzmann machten den ersten Saisonsieg anschließend perfekt. Für die Mannschaft von Olaf Gabriel ist das nicht nur ein emotionaler Erfolg, sondern auch ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf. Später Nackenschlag