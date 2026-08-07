Hömig soll für die SFB Neuwerks Bollwerk knacken Der 34-Jährige ist für die Offensive der Sportfreunde Baumberg unverzichtbar und startet mit dem Oberligisten im Niederreinpokal in die Pflichtspiel-Saison. Beim Landesligisten Sportfreunde Neuwerk erwartet die Gäste allerdings eine harte Nuss. von RP / Thomas Schmitz · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Baumberg will auch gegen Neuwerk jubeln – Foto: Markus Becker

Nach einer sechswöchigen intensiven Vorbereitungsphase steht für die Oberliga-Spieler der Sportfreunde Baumberg am frühen Samstagabend der Ernstfall auf dem Programm – in Mönchengladbach starten sie beim Landesliga-Aufsteiger Sportfreunde 06 Neuwerk im Niederrheinpokal in die Pflichtspielsaison (Samstag, 17.30 Uhr, Bezirkssportanlage Neuwerk). Das Baumberger Trainerteam um die Assistenten von Chefcoach Salah El Halimi – Mohamed Rifi, Mesut Cömez sowie Torwarttrainer André Maczkowiak und Fitnesstrainer Sebastian Handke – erwartet eine äußerst schwere erste Pokalrunde, die der neuformierten Mannschaft alles abverlangen wird. „Nach unseren eher durchwachsenen Testspiel-Ergebnissen werden wir bei einer zu erwartenden heißen Pflichtspielatmosphäre auf Wettkampfebene einem hoch motivierten Gegner begegnen, der sich nach dem Aufstieg weiterhin in einer Euphoriewelle und einem großen Aufwind befinden wird“, betont Rifi.

Der Assistent hat mit seinen Kollegen den bis zur nächsten Woche urlaubenden El Halimi bisher hervorragend vertreten. „Die Generalprobe am vergangenen Samstag ist uns gelungen, weil die Jungs die Vorgaben gut umgesetzt haben“, sagt Rifi. Gegen den Westfalen-Oberligisten TSG Sprockhövel behielten die SFB nach einer konzentrierten Leistung mit 2:0 (2:0) die Oberhand. Mittelfeldstratege Timo Hölscher nach toller Einzelleistung (4. Minute) und Haruto Idoguchi (39.), der einen Steckpass von Routinier und Drahtzieher Robin Hömig nutzte, erzielten die beiden Treffer. Der erfolgreichste aktive Spieler der Oberliga Niederrhein Morgen, 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 17:30 PUSH Überhaupt Hömig: Der 34-Jährige nahm an nahezu jeder Einheit teil und erlebt seinen dritten Frühling. „Robin ist im Trainings- und Spielbetrieb an zahlreichen gefährlichen Aktionen beteiligt und sprüht vor Spielfreude. Er ist in einem topfitten Zustand“, so Rifi, der auch in Neuwerk auf die Geistesblitze seiner Nummer acht hofft und weiß: „Die Hausherren verfügen über eine enorm stabile Defensive und werden vermutlich wenig zulassen. Deshalb sind überraschende Offensivmomente auf dem Kunstrasen von enormer Bedeutung für unser Spiel.“ Hömig steht vor seinem 291. Einsatz für die Sportfreunde – mit 162 Treffern und 104 Assists ist er der erfolgreichste aktive Spieler der Oberliga Niederrhein. Das SFB-Lager hofft, dass er gegen die Defensivkünstler abermals sein Können aufblitzen lässt und mit seinen Kameraden den Grundstein für eine erfolgreiche und diesmal ruhigere Saison setzt.