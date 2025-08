Hölzlebrucks Trainer Pino Curia: "Momentan bin ich richtig begeistert"

Die ganz jungen Nachwuchskicker in Hölzlebruck werden sich gar nicht mehr daran erinnern können an die Zeit, als der HSV nicht in der Bezirksliga auflief. In der Saison 2014/15 stiegen die Hochschwarzwälder ins Bezirksoberhaus auf. Souverän mit 65 Punkten und vor dem FV Möhringen. Mit einem 5:2-Sieg im Derby gegen den SV Saig, der damals als Letzter in die Kreisliga B absteigen musste, wurde die Runde abgeschlossen, das Bier konnte fließen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.