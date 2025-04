Höltinghausen will gegen Frisia wieder in Form kommen

In der Bezirksliga Weser-Ems steht am Mittwochabend (ab 19.30 Uhr im Liveticker) ein richtungsweisendes Spiel an: Der SV Höltinghausen trifft auf den TuS Frisia Goldenstedt. Beide Teams wollen in das gesicherte Tabellenmittelfeld – für beide zählt jeder Punkt.