Hölscher überrascht fahrlässigen FC Gütersloh Der wundersame Lauf des FC Gütersloh nahm am 13. Spieltag sein Ende.

Nach drei Siegen in Folge, darunter gegen die Top Fünf Mannschaften Westfalia Rhynern und TuS Bövinghausen musste man sich am Sonntag mit 0:1 dem FC Eintracht Rheine beugen.

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit ging ebenfalls an Gütersloh die mit Schwung aus den Kabinen kam. Zunächst setzte Firmino Dantas der durch einen Heber von Beuckmann in Szene gesetzt wurde den Schuss flach auf den Kasten zielte dabei zu zentral(49.). Die weit aus größere Chance hatte Drei Minuten später Buckmaier der das sichere 1:0 vergab frei vor Büsken musste er sich nur noch die Ecke aussuchen zog aber vorbei(52.). Es war bereits die Siebte vergebene Torchance im Spiel. Gütersloh belohnte sich einfach nicht für den Aufwand.

Weiterhin waren die Hausherren die überlegene Mannschaft, die nächste gefährliche Szene hatte Freiberger der aus guter Schussposition den Kasten hauchzart verfehlte(28.). Man bestimmte das Spiel komplett. Die Gäste mussten Mannschaftlich gegen den Ball viel hinterherlaufen, konnten sich zwar einige Ecken erarbeiten die aber keine Torgefahr brachten, die Offensive musste vernachlässigt werden. In der 35 Minute war es ein Gütersloher Spieler, der die beste Torchance auf der Seite der Gäste brachte, Widdecke praktizierte fast ein Eigentor, überraschte Torhüter Peters mit einem Rückkopfball, der kratzte die Kugel aber noch mit einer Hand raus. Mit einer sehr guten Leistung und einigen sehr guten Torchancen ging es mit dem 0:0 in die Kabine, die sicherlich schmeichelhaft für die Gäste waren.

Die Hausherren bestimmten die 1 Halbzeit komplett, waren von Beginn an besser im Spiel und starteten druckvoll ins Spielgeschehen. Bereits nach 4 Minuten hatte Gütersloh die Chance zur Führung. Esko konnte sich über aussen stark durchsetzten, seine Hereingabe in den Strafraum wollte Firmino Dantas direkt nehmen, aber ein Gegenspieler verhinderte den Schuss im letzten Moment(4.). Gütersloh machte weiter Druck war die aktivere Mannschaft hatte ein deutliches Eckenplus im Spiel, aber die Gäste aus Steinfurt verteidigten alle Standarts weg, wirkten defensiv gut geordnet. Es dauerte keine 12 Minuten nach der Möglichkeit von Firmino Dantas bis sich die Heimmannschaft erneut gefährlich vor dem Gegnerischen Tor zeigte, diesmal zeigte Torwart Büsken von Rheine eine Unsicherheit, die Kugel kam zu Esko der schnell umschaltete, dabei das gute Auge hatte für den mitgelaufenen Freiberger der verpasst das Zuspiel jedoch hauchdünn(18.). Tormöglichkeiten hatte der FCG genügend im ersten Durchgang. Kurz darauf war es wieder der aktive Esko der gleich doppelt die Führung liegen ließ, erst zog er per Flachschuss von der Strafraumgrenze auf den Kasten(22.), eine Minute später wurde Esko in höchster not noch geblockt(23.)

Eintracht Rheine Trainer Rainer Sobiech musste dabei unfreiwillig seine Startformation vom 5:3 gegen SG Finnentrop/Bamenohl auf zwei Positionen verändern. Knüver(5 Gelbe) und Van den Berg(Rippenschmerzen) wurden dabei durch Holtmann und Schmitz ersetzt. Julian Hesse konnte sich auf der anderen Seite nicht beklagen, ging doch eine Grippewelle durch das Team, angesteckt habe man sich wohl auf der Busfahrt nach dem Spiel gegen Westfalia Rhynern, so kamen im Kreispokal gegen Türkgücü Gütersloh am Mittwoch einige Spieler aus der Kreisliga A Truppe und der U19 zum Einsatz. Zwar kehrten einige Spieler zum Eintracht Rheine Spiel zurück, jedoch fehlten mit Illig und Manstein zwei wichtige Stammspieler, auch Öncel fehlte Grippegeschwächt. So veränderte Hesse sein Team nach dem 3:1 gegen Westfalia Rhynern auf Zwei Positionen, Bannink nahm auf der Bank Platz, Manstein fehlte komplett. Für Manstein und Bannink starteten Beuckmann(Nach Taufe des Kindes zurück) und Esko.

Dazu hätte es aber nicht kommen müssen, die Hausherren vergaben dabei zahlreiche Chancen, mussten dabei mit ansehen wie Rheine mit der ersten Chance durch Hölscher in Führung ging. Dabei hatten die 820 Zuschauer mehrfach den Torschrei auf den Lippen. Am Ende musste aber Rheine froh sein, die drei Punkte mit nach Steinfurt genommen zu haben, hatte doch Hesping die Kugel in der 90 Minute mit einer Rettungstat auf der Linie geklärt.

Hölscher schockt Gütersloh

Es ist so im Fussball machst du vorne deine Möglichkeiten nicht, hältst du den Gegner lange am Leben, dann wittern die auch irgendwann das hier was möglich ist. So kam es auch im Gegenzug zeigte sich Rheine hoch effektiv mit der ersten wirklichen guten Möglichkeit, staubte Hölscher nach einem Pfostenknaller im Durcheinander ab , als er von allen Spielern am schnellsten reagierte die Kugel nur noch über die Linie drückte zum 0:1(58.). Die Gastgeber erholten sich von diesem Schock nicht mehr, es war wie ein Bruch im Spiel, das Selbstvertrauen war weg, man konnte nicht mehr an der Leistung anknüpfen die man bis zur 52 Minute auf dem Feld gebracht hatte. Mit der Führung im Rücken verteidigte Rheine Mannschaftlich geordnet, die Angriffsbemühungen von Gütersloh waren nun einfach zu verteidigen, denn die spielten es nun hektisch, ungenau ohne die letzte Präzision . Rheine verwaltete die Führung clever, anstatt sich hinten rein zu drängen stellte man das Fussball spielen nicht ein, sondern spielte weiter mutig nach vorne, ging früh auf den Ballführenden drauf, zerstörte den Spielfluss der Gütersloher die nicht mehr ins Spiel fanden

Hesping rettet das 0:1 auf der Linie

Zu sicher standen die Gäste in der eigenen Hälfte, zu fahrig agierte Gütersloh in der Phase. Es entwickelte sich eine Intensive Partie im Mittelfeld. Von dem Rückschlag erholte sich Gütersloh nicht mehr. Man war bemüht versuchte viel, aber es gelang kaum mehr was offensiv. In der Schlussphase hatte Gütersloh aber nach dem ganzen anrennen sich durchaus noch einen Punkt mindestens verdient gehabt. Bartling von der Strafraumkante hauchdünn vorbei(82.), Bannink per Kopfball nur an die Latte(88.) und die beste die 100% Möglichkeit die einfach reingehen muss wäre da nicht Hesping der auf der Linie fallend den Schuss von Freiberger aus kurzer Distanz noch mit einer sensationellen Rettungstat das 0:1 für Rheine festhielt. 10 Torchancen! aber kein Treffer. Klar musste Gütersloh öffnen und einige Konterchancen von Rheine über sich ergehen lassen aber Baya Baya scheiterte nach so einem Konter an Peters verpasste das 0:2 (82.) was am Ende doch zu hoch wäre. Gütersloh muss vor dem Tor effektiver werden, wer 10 Torchancen herausspielt aber am Ende die 0 vorsteht muss sich schon selbst hinterfragen.

Trainerstimmen zum Spiel

Eintracht Rheine Trainer Rainer Sobiech:

,, Ich denke das wir heute alle eine sehr intensive Partie gesehen haben, wir wussten was uns hier erwartet, es war das erwartete schwere Spiel für uns, wir wussten aber auch aus den letzten Partien gegen den FC Gütersloh das wir es den Gegner schwer machen können, das wir den Spielfluss des Gegners unterbinden können, unsere Nadelstiche setzen können. Wir haben des heute über Leidenschaft gemacht, waren sehr gut geordnet. Mit dieser Mentalität haben wir ein Riesengroßes Plus auf das Feld gebracht, hinten raus lief es glücklich für uns. Das 0:1 ist sicherlich etwas glücklich, aber villeicht auch nicht unverdient, weil wir wirklich alles reingehauen haben. Wir haben heute mannschaftlich überzeugt. Wir haben uns die ganze Woche über auf dieses Spiel gefreut, es ist für uns immer ein Highlight in diesem Stadion vor dieser Kulisse zu spielen. Ich bin sehr stolz auf eine Mannschaft und sehr zufrieden mit der Leistung meines Teams, wie wir uns heute präsentiert haben"

FC Gütersloh Trainer Julian Hesse:

Die Niederlage heute ist total unnötig, absolut schmerzhaft, sicherlich vermeidbar gewesen. Die Jungs haben heute viel probiert, aber uns hat das Glück im Abschluss gefehlt. Wir hatten genügend Torchancen im Spiel gehabt, es auf unsere Seite zu ziehen. Wir haben eine Situation in der Zweiten Halbzeit, wo wir das 0:1 kriegen, falsch verteidigen, die falsche Entscheidung treffen. Trotzdem hatten wir zahlreiche Torchancen um hier Tore zu erzielen. Vor allem in der 1 Halbzeit, Esko für mich ein 100% Ding, denn muss er nur noch auf Buckmaier quer legen, unverständlich für mich warum er den da hoch bringt, auch wenn er ein Riesentalent ist, da muss er lernen einfach genauer zu sein im letzten Drittel, dann hat er den Abschluss mit links aus dem Strafraum, denn der Torwart gut hält, Freiberger wo er knapp vorbei streicht. Zweite Halbzeit der Lattentreffer von Bannink, Kevin Freiberger wo der Schuss auf der Linie geklärt wird. Ich glaube wir hatten genügend Situationen gehabt. Am Ende gab es die ein zwei Kontersituationen für Rheine, aber da müssen wir öffnen. Es tut brutal weh, mit der einen falschen Entscheidung beim verteidigen des 0:1 . Die Niederlage ist absolut vermeidbar gewesen. Nichtsdestotrotz hatten wir vom Chancenverhältnis genügend Dinger, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Deswegen tut es heute brutal weh an der Stelle"

*** Dies ist ein Bericht eines FuPa-Users. Die FuPa-Redaktion prüft diesen nicht auf Fehler in Rechtschreibung, Grammatik und Inhalt. Sollte dieser Bericht beleidigend oder in anderer Weise anstößig sein, wende dich bitte per Mail an die FuPa-Redaktion ***