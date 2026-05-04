Hölscher trifft entscheidend – Baumberg siegt wieder zu null

Baumberg kann sich im Abstiegskampf befreien. – Foto: Hubert Wilschrey

Die abstiegsgefährdeten Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg sind zum dritten Mal in Serie ohne Gegentor und ungeschlagen geblieben und haben hierbei nun zwei in der sportlichen Situation nahezu lebenswichtige Siege in Folge gefeiert. Nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den starken Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler waren die Freude und Erleichterung im neuen Stadion „Am Kielsgraben“ bei Spielern und Verantwortlichen riesengroß.

Nach einer Abtastphase, in deren Verlauf sich beide Trainer, SFB-Coach Salah El Halimi sowie VfL-Trainer Daniel Klinger, und ihre Teams analysierten, kamen die Gäste zur ersten hochkarätigen Torchance: Yuta Inoue scheiterte in der 32. Minute an Schwabke, der anschließend mit seinem Abwurf den herausragenden Milan Burovac erreichte – sein Zuspiel fand Spielgestalter Robin Hömig, der auf Timo Hölscher steckte, und der wiederum überwand den starken VfL-Schlussmann Maurice Leon Bender mit dem Tor des Tages – 1:0 (33.).

Der wiederholt überragende SFB-Führungsspieler Ben Harneid meinte nach höchst intensiven 95 Minuten: „Der Sieg und die Leistung des kompletten Teams waren von enormer Bedeutung. Jetzt gilt es, dass wir diesen Trend während der nächsten Spiele fortsetzen.“ Und auch der abermals fehlerfreie Keeper Daniel Schwabke, der seit drei Partien seinen Kasten sauber hält, zeigte sich angesichts der wiedergefundenen Defensivstärke hocherfreut: „Das darf gerne in der Art und Weise weitergehen. Ein großes Dankeschön an die Vorderleute, die derzeit großartige Leistungen abliefern.“

Fünf Minuten später lief Hölscher erneut alleine auf Bender zu – diesmal blieb der Keeper im Eins-gegen-Eins-Duell der Sieger (38.). Vor dem Wiederanpfiff warteten die bereits auf dem Kunstrasen befindlichen Gäste hochmotiviert auf die Sportfreunde, um mit Vollgas in die zweite Halbzeit zu starten. Nach einer Drangperiode der Jüchener schalteten die Hausherren rasant um – Batuhan Özden brach rechts durch, doch seinen Versuch meisterte Bender (53.).

SFB vergeben Chancen, Schiedsrichter pfeift nicht

Zwei Minuten später bediente Hölscher den mitgelaufenen Harneid, der von der Strafraumgrenze ebenfalls in Bender seinen Meister fand (55.). Nach einer Stunde kam auf der Gegenseite Inoue in der Box einschussbereit zu Fall, doch die Pfeife des Schiedsrichters Julian Strunk blieb stumm (60.), ehe Schwabke den Freistoß von VfL-Regisseur Tobias Lippold aus zentraler Position bravourös entschärfte (64.). Sechs Zeigerumdrehungen danach spielte SFB-Kapitän Louis Klotz auf Hölscher, der aus halbrechter Position das gegnerische Tor um Haaresbreite verfehlte (70.).

In der 80. Minute hatte Farhan Ghaznawi die Vorentscheidung auf dem Fuß – Burovac hatte den 19-jährigen Stürmer glänzend in Szene gesetzt, doch sein harmloser Schuss stellte kein Problem für Bender dar. Und auch Haruto Idoguchi versäumte es in der 86. Minute, für klare Verhältnisse zu sorgen, weil Bender nach seinem Solo und dem platzierten Versuch den zweiten Gegentreffer verhinderte. Trotz Überzahl, Paul Gelber sah nach einem Foul gegen den durchgestarteten Burovac die Gelb-Rote Karte (90.+1), hatten die Gastgeber noch eine Schrecksekunde zu überstehen – nach einem Handspiel knallte Tim Kosmala die Kugel aus 17 Metern in die Baumberger Mauer (90.+5).

Nach dem folgenden Schlusspfiff herrschte grenzenloser Jubel – die SFB kletterten nach dem zehnten Saisonsieg mit 37 Punkten auf den zwölften Platz. „Wir haben heute einen großen Sprung nach vorne gemacht. Die Leidenschaft, Laufbereitschaft sowie taktische Disziplin waren überragend. Es war eine hohe Intensität in einem packenden Spiel, wobei wir vergessen haben, vorzeitig die Entscheidung herbeizuführen“, bilanzierte ein sichtlich erleichterter El Halimi, der mächtig stolz auf seine Schützlinge war.