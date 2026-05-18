Hölscher führt die SF Baumberg zum Befreiungsschlag

Im Abstiegsduell am 32. Spieltag feierten die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) beim SV Sonsbeck den wohl wichtigsten Sieg der Saison – in einer wilden, abwechslungsreichen Partie behielt die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi mit 4:2 (1:0) die Oberhand. Die Baumberger landeten einen riesengroßen Befreiungsschlag und kletterten nach dem elften Saisonsieg zwei Spieltage vor dem Saisonende mit 41 Punkten auf den zehnten Platz – mit einem Polster von fünf Punkten vor dem ersten Abstiegsplatz. Umso wichtiger: Die Situation hat sich durch den Zweitliga-Abstieg von Fortuna Düsseldorf zugespitzt, weil es so vier Absteiger aus der Oberliga geben wird.
El Halimi nahm gegenüber der Vorwoche (0:0 beim SC St. Tönis) zwei Veränderungen in der Startelf vor – für Haruto Idoguchi und Shoyo Akaogi rückten die zuletzt gelbgesperrten Kapitäne Ben Harneid sowie Louis Klotz in die Anfangsformation. Beide Teams, zuletzt jeweils mit Erfolgsserien ausgestattet, lieferten sich von Beginn an voller Selbstbewusstsein ein engagiertes und packendes Duell auf Augenhöhe. In der Anfangsphase kamen die Sonsbecker zu zwei guten Einschussmöglichkeiten: Klaus Keisers hatte SFB-Keeper Daniel Schwabke umkurvt, doch sein Querpass wurde im letzten Moment von Abwehrchef Sertan Yigenoglu abgegrätscht (12.), ehe ein Schuss von Keisers zur Ecke abgewehrt wurde (19.).
Nach einer halben Stunde verzeichneten die SFB ihre erste Riesenchance, doch SV-Schlussmann Kenan Mehmedovic rettete vor dem überragenden Timo Hölscher (31.). Zum denkbar günstigsten Zeitpunkt gelang den Blau-Weißen die Führung – nach einem sehenswerten Angriff über Enis Vila und Robin Hömig legte Hölscher quer auf Klotz, der eiskalt zum 1:0 in den linken oberen Torwinkel einnetzte (43.).
Und nach dem Wechsel machten die Gäste dort weiter, wo sie aufgehört hatten: Nach einem Zusammenspiel auf der linken Seite hämmerte Hölscher das Spielgerät in die Maschen und erzielte sein achtes Saisontor – 2:0 (46.). Vier Minuten später wurde ein Versuch von Niklas Binn durch die wachsame SFB-Viererkette vereitelt, bevor das anschließende Umschaltspiel zum 3:0 führte – Hölscher bediente Bilal Sezer, der Mehmedovic keine Chance ließ (50.).
Dennoch ließen die Gastgeber nicht locker und verkürzten durch einen Kopfball von Binn nach einer Ecke von Linius Krajac auf 1:3 (52.). Die effektiven SFB stellten durch Milan Burovac den alten Abstand wieder her, nachdem erneut Hölscher der Wegbereiter war – 4:1 (57.). In der 65. Minute wurde SV-Verteidiger Sebastian Leurs im SFB-Strafraum von den Beinen geholt. Den Elfmeter verwandelte Philipp Elspaß (66.). In der Schlussphase brachten die Baumberger den vierten Auswärtssieg mit Geschick trotz Unterzahl über die Runden: Al-Hassan Turay hatte nach einer Notbremse gegen Keisers die Rote Karte gesehen (83.).
Die weite Rückreise nach packenden 95 Minuten geriet im Bus zu einer feucht-fröhlichen Angelegenheit. El Halimi zeigte sich angesichts der geschlossenen Teamleistung und der Ungeschlagen-Serie von fünf Spielen absolut zufrieden: „Die Truppe hat wieder mit Herz und Seele gespielt und alles reingehauen. Die Erfolgsserie ist eine außerirdische Leistung, die uns alles abverlangt hat. Wir haben die magische 40-Punkte-Marke geknackt, und das ist zwei Spieltage vor Saisonende ein wichtiger psychologischer Effekt“, so der SFB-Coach, der die Effizienz und das starke Defensivverhalten als wichtige Faktoren bezeichnete.