Hölscher führt die SF Baumberg zum Befreiungsschlag

Im Abstiegsduell am 32. Spieltag feierten die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) beim SV Sonsbeck den wohl wichtigsten Sieg der Saison – in einer wilden, abwechslungsreichen Partie behielt die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi mit 4:2 (1:0) die Oberhand. Die Baumberger landeten einen riesengroßen Befreiungsschlag und kletterten nach dem elften Saisonsieg zwei Spieltage vor dem Saisonende mit 41 Punkten auf den zehnten Platz – mit einem Polster von fünf Punkten vor dem ersten Abstiegsplatz. Umso wichtiger: Die Situation hat sich durch den Zweitliga-Abstieg von Fortuna Düsseldorf zugespitzt, weil es so vier Absteiger aus der Oberliga geben wird.