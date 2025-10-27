Höhne von der Bank mit Doppelpack – MTV Berg zerlegt Murnau II

TSV 1865 Murnau II – MTV Berg⇥0:4 (0:1) Tore: 0:1 Auburger (41., Foulelfmeter), 0:2 Höhne (64.), 0:3 Kästele (74., Eigentor), 0:4 Höhne (76.)

In beeindruckender Manier meldete sich der MTV Berg am Samstag in der Kreisliga 1 zurück. Nach drei teils verheerender Niederlagen im Oktober jeweils ohne eigenes Tor verbuchten die Fußballer vom Ostufer des Starnberger Sees drei ganz wichtige Punkte beim Aufsteiger. „Das war ein starkes Spiel. Allerdings hat uns auch die Spielweise des Gegners besser gelegen“, resümierte MTV-Coach Maximilian Wagner. Das junge Team vom Staffelsee setzt im Gegensatz zu vielen anderen Teams in der Liga auf den spielerischen Ansatz. Dementsprechend gut anzuschauen war die Partie am Samstagabend auf Kunstrasen. Kurz vor der Halbzeitpause setzte ein Murnauer zu einer rustikalen Grätsche gegen Mijo Crnjak an. „Er hat zwar auch den Ball gespielt, aber der Pfiff war vertretbar“, urteilte Wagner. Kapitän Florian Auburger schnappte sich in Abwesenheit des erst nach der Pause eingewechselten Marcel Höhne den Ball und verwandelte den verhängten Strafstoß souverän. „Er hatte unter der Woche nicht trainiert und zuletzt hat sich die Mannschaft ein bisschen zu sehr auf seine Tore verlassen“, erklärte Wagner Höhnes Bankrolle. In der zweiten Halbzeit zeigte der Torjäger einmal mehr, wie wichtig er für sein Team ist. Höhnes Tore sorgten für die Entscheidung. Zwischenzeitlich war den Murnauern auch noch ein Eigentor unterlaufen. Fabian Duttler hatte den Ball aufs Tor gezogen. „Ohne die Fußspitze wäre er wohl nicht reingegangen“, berichtete Wagner. Durch den zweiten Auswärtssieg der Saison verschafften sich die Berger erstmal etwas Luft nach unten. In den drei noch ausstehenden Partien bis Winterpause sollen nun noch mindestens fünf Punkte her.