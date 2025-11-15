Höhl rettet spät – Wendezelle dominiert, Lehndorf trifft

„Es war gleich von Beginn an ein sehr gutes Fußballspiel. Wendezelle hat viel Druck entwickelt und wir haben uns gut hinten raus kombiniert“, analysierte Lehndorfs Co-Trainer Sascha Schaumburg. Beide Mannschaften verteidigten zunächst nahezu fehlerlos, doch Wendezelle übernahm spätestens nach einer halben Stunde die Kontrolle. „Wendezelle hat im Laufe der ersten Halbzeit immer mehr das Spiel in die Hand genommen und etwas mehr Ballbesitz gehabt.“

Die Gäste vergaben in dieser Phase mehrere Chancen – darunter ein Lattentreffer nach sechs Minuten und weitere hochwertige Gelegenheiten durch Erik Plote (23.), Len Rüsing (38.) und einen starken Kopfball in der 42. Minute. „Wir haben in der ersten Halbzeit keine einzige Torchance zugelassen – Lehndorf ist nicht einmal aufs Tor geschossen“, erklärte Gästetrainer Marius Plote und lobte die Struktur seines Teams: „Wir haben aus einer guten Ordnung gearbeitet, mit klaren Laufwegen und tiefen Bällen immer wieder Durchbrüche erzielt.“

Der verdiente Lohn folgte nach der Pause: Lennert Gürth traf nach einer Ecke zum 1:0 (48.). Wendezelle hätte nachlegen müssen, vergab jedoch weitere große Möglichkeiten, darunter einen Konter in der 92. Minute, den Lehndorfs stark aufgelegter Torwart entschärfte. „Das ist das Einzige, was man Wendezelle vorwerfen kann – dass sie uns nicht früher totgestellt haben“, sagte Schaumburg.

Doch dann kam die Nachspielzeit. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Lehndorf schien alles entschieden – doch das Gegenteil trat ein. „Wendezelle hat für einen Moment den Fokus verloren und war weniger druckvoll in den Zweikämpfen“, so Schaumburg. Den Raum nutzte Fynn Höhl, der einen Doppelpass aufnahm und den Ball aus 20 Metern traumhaft in den Winkel schlenzte (90.+1).

Für Lehndorf fühlte sich der Punkt an wie ein Sieg:

„Das Unentschieden ist für uns ein Sieg und ein glücklicher Punktgewinn obendrein. Wendezelle hätte die drei Punkte verdient. Aber wir wissen ja alle, wie der Fußball sein kann.“

Gästecoach Plote haderte nicht, sondern zeigte sich stolz:

„Wir müssen uns trotz der besseren Leistung mit einem Punkt begnügen. Wir haben alles umgesetzt, was wir wollten, haben viele zweite Bälle gewonnen, brutal kompakt verteidigt und waren sehr gefährlich. Das war ein durchweg positiver Auftritt.“

In der Tabelle bleibt Lehndorf mit 37 Punkten an der Spitze, Wendezelle folgt mit 30 Punkten. Das Topspiel hielt, was es versprach – und der Rückrundenstart verspricht Spannung pur.