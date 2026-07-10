Höherklassiger Flair in Wenzenbach – KK unter sich in Kümmersbruck

Auf dem Sportgelände des SV Wenzenbach geht am Wochenende der Raiffeisen-Cup über die Bühne. – Foto: Walter Keller

Kurz vorm Start der Punkterunde stehen in der Oberpfalz nochmal diverse Vereinsturniere auf dem Programm. Auf zwei Fußballplätzen geht's um ein Ticket für die nächste Runde im Kreispokal. Vielerorts ist Derbystimmung garantiert, treffen doch Nachbarvereine aufeinander. Am bestbesetzten kommt das Turnier in Wenzenbach daher. Was ist an diesem Wochenende des 10. bis 12. Juli geboten? Ein Überblick.

Pokalturnier der SG Painten Traditionell richtet die SG Painten ihr Pokalturnier aus. Fünf Mannschaften kämpfen im Modus Jeder gegen jeden um den Cup. Freitagabend steigen die ersten Matches, tags darauf geht es nahtlos weiter. Auf dem Papier steckt Bezirksliga-Aufsteiger TV Riedenburg in der Favoritenrolle. Die Dreiburgenstädter triumphierten auch im Vorjahr. Zum Turnierspielplan... Raiffeisen-Cup in Wenzenbach Zum siebten Mal lädt der SV Wenzenbach am Samstag zum Raiffeisen-Cup an den Jahnweg – heuer erstmals als Landesligist. Das sechsköpfige Teilnehmerfeld kann sich durchaus sehen lassen. Mit Nürnberg-Klub SpVgg Mögeldorf ist ein weiterer Landesligist dabei. In Gruppe B tummeln sich ausschließlich Bezirksligisten. Titelverteidiger ist der SVW selbst. Zum Turnierspielplan...

Kreis Amberg/Weiden

Top 4 Donau-Cup in Hofdorf-KiefenholzEin Quartett ringt auch in Hofdorf um den Cup. Der Startschuss ist bereits gefallen. Gestern hat sich die Spvgg Pondorf im ersten Halbfinale gegen den Gastgeber durchgesetzt. Heute Abend wollen Titelverteidiger TSV Wörth und der SV Wiesent nachziehen. Um die finalen Platzierungen geht's dann am Samstag. Zum Turnierspielplan...

Gemeindepokal Kümmersbruck in Kümmersbruck

Wer ist die heimliche Nummer eins der Gemeinde Kümmersbruck? Dort, wo Senkrechtstarter Nene Brown gebürtig herkommt. Ein Favorit ist schwer auszumachen. Denn: Alle vier Mannschaften treten diese Saison in der Kreisklasse Süd an! Der TSV Theuern ist aufgestiegen, der SV Köfering und der ASV Haselmühl sind aus der Kreisliga abgestiegen. Sprich: Für die Trainer ist es nochmal eine gute richtige Standortbestimmung. Übrigens: Die Halbfinalspiele zählen gleichzeitig zum Kreispokal, die Gewinner ziehen in die 2. Pokalrunde ein. Als Titelverteidiger geht Köfering ins Rennen. Zum Turnierspielplan...



VR-Bank-Pokalturnier in Traßlberg

Auch auf der Luitpoldhöhe geht's um ein Ticket für die nächste Runde im Toto-Pokal. Dieses Ticket schnappt sich der Gewinner des VR-Bank-Turnieres. Wer macht dem Vorjahressieger DJK Ammerthal II den Titel streitig? Die Antwort darauf wird es am frühen Samstagabend geben. Zum Turnierspielplan...



Kälte-Grohmann-Cup in Irchenrieth

Sechs Teams kämpfen beim Turnier der DJK Irchenrieth um eine möglichst gute Platzierung. Neben dem heimischen Kreisligisten sind zwei weitere Kreisligisten, zwei Kreisklassisten und ein A-Klassist mit von der Partie. Der VfB Rothenstadt will den Titel verteidigen. Das Prozedere: Am Samstag gehen die beiden Vorrundengruppen und tags darauf die drei Platzierungsspiele über die Bühne. Zum Turnierspielplan...



Jubiläumsturnier 50 Jahre SV Pfrentsch

Einen Steinwurf von der tschechischen Grenze entfernt, feiert der SV Pfrentsch heuer sein 50-jährige Bestehen. Zu diesem Zweck hat der Verein ein zweitägiges Fußballturnier auf die Beine gestellt. Neben der heimischen SG Waidhaus/Pfrentsch/Neukirchen, die im Mai in die Kreisklasse aufgestiegen ist, sind der TSV Eslarn, die SpVgg Schönseer und der SV Pullenried am Start. Zum Turnierspielplan...







Kreis Cham/Schwandorf

Falkencup in Falkenstein

Im Falkensteiner Vorwald geht es ebenfalls zur Sache. Der TSV Falkenstein aus der Kreisklasse Süd hat wieder zum Falkencup eingeladen. Und bekommt es selbst zunächst mit dem SSV Brennberg, ebenfalls Kreisklasse, zu tun. Im zweiten Halbfinale duelliert sich die DJK Arrach mit der „Dritten“ des TB 03 Roding (beide B-Klasse). Zum Turnierspielplan...