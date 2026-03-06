Das Hinspiel war eine umkämpfte Angelegenheit – Foto: Nick Förster

Wenn der TuS Blau-Weiß Königsdorf am 18. Spieltag der Mittelrheinliga die SpVg Frechen 20 empfängt, steht mehr als nur ein gewöhnliches Ligaspiel auf dem Programm. Das Frechen-Derby zwischen den beiden Nachbarn verspricht ein enges und spannendes Spiel. Im Hinspiel setzte sich Frechen knapp mit 2:1 durch, doch hat jetzt Personalsorgen.

Auch Königsdorf wartet noch auf den ersten Erfolg nach der Winterpause. Gegen Hennef und Merten setzte es zwei Niederlagen. Nach einer eigentlich stabilen Hinrunde steht die Mannschaft nun mit 22 Punkten auf Platz elf. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt allerdings weiterhin komfortable 13 Zähler.

Sowohl Königsdorf als auch Frechen sind nicht optimal aus der Winterpause gekommen. Die „Zwanziger“ holten zum Restart ein Remis gegen Siegburg, mussten sich anschließend jedoch dem Aufsteiger Bornheim geschlagen geben. Die Partie war von viel Diskussion geprägt. Frechen kassierte gleich drei Platzverweise und zeigte sich im Nachgang äußerst unzufrieden mit der Schiedsrichterleistung. Mit 28 Punkten steht Frechen aktuell auf Rang sechs. Die Spitzengruppe ist etwas enteilt.

„Wer im Derby sein Bestes nicht geben kann, ist kein Fußballer.“

Für Königsdorfs Trainer Takahito Ohno hat das Derby eine ganz besondere Bedeutung:

„Das Derby ist das einzige Spiel, bei dem ich als Spieler und Trainer den Stolz der Fans gewinnen muss, egal wie die tabellarische, finanzielle oder personelle Situation gerade aussieht. Das ist einfach so. Und wer im Derby sein Bestes nicht geben kann, ist kein Fußballer.“

Seine Mannschaft sei hochmotiviert: „Wir alle sind bereit und heiß, den Favoriten zu schlagen und wirklich alles auf und neben dem Platz zu geben.“





„Höherer Stellenwert als jedes andere Spiel"

Auch Frechens Trainer Okan Özbay erwartet eine intensive Begegnung. Besonders die personelle Situation bereitet ihm Sorgen: „Wir haben leider drei gesperrte Spieler. Dementsprechend ist das die größte Herausforderung.“

Trotzdem warnt er davor, den Gegner zu unterschätzen: „Außerdem darf man Königsdorf auf keinen Fall unterschätzen. Erst recht nicht in einem Derby. Das Hinspiel hat gezeigt, wie intensiv und eng es zugehen kann. Die lassen den Ball wirklich gut zirkulieren.“

Dass dem Spiel eine besondere Bedeutung zukommt, ist auch Özbay bewusst: „Am Ende des Tages hat das Derby in der Stadt einen höheren Stellenwert als jedes andere Spiel. Das ist uns trotz der personellen Situation auf jeden Fall bewusst.“

Die Voraussetzungen sind damit klar: Zwei Teams, die nach einem schwierigen Start ins neue Jahr dringend ein Erfolgserlebnis brauchen. Zeitgleich aber auch ein Derby, das unabhängig von Tabellenständen seine ganz eigenen Gesetze schreibt.