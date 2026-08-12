Foto: TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf

FuPa-Teamcheck: Die TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf geht in der Kreisliga Nord Ostbrandenburg mit klaren Ambitionen in die neue Saison. Mannschaftsverantwortlicher und Teambetreuer Bernd Tack blickt auf eine starke vergangene Spielzeit zurück, benennt aber auch die Schwächen – und erwartet von seiner jungen Mannschaft weitere Entwicklung.

Der FuPa-Teamcheck zeigt bei der TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf und Bernd Tack, Mannschaftsverantwortlicher und Teambetreuer des Vereins, ein Bild zwischen Zufriedenheit und verpasster Chance.

Das schnelle „Aus“ im Pokal sei allerdings nicht erwartet worden.

„Mit der jüngsten Mannschaft unserer Klasse haben wir bei offensivem Spielstil eine prima Saison hingelegt“, sagt Bernd Tack gegenüber FuPa.

Zwei Tore fehlen zum besseren Platz

Auch die Umstände im Saisonverlauf beschäftigten die Mannschaft.

„Der Nichtantritt von Wriezens Reserve wirkte auf uns unzufrieden und damit vielleicht auch auf unser Torverhältnis gegenüber den punktgleichen Gartenstädtern (zwei Tore) differenziert und somit auf Platz drei verdrängt?“

Die drei Niederlagen und das Remis gegen den späteren Absteiger Reichenberger SV in der Rückrunde hätten letztlich den Spitzenplatz gekostet.

Mehr Gefahr bei Standards gefordert

Für die kommende Spielzeit sieht der Teambetreuer vor allem bei Standardsituationen Verbesserungspotenzial.

„Wir benötigen besonders mehr Torerfolge aus unseren Eckbällen (Saison 25/26 nur vier Treffer, Felix Greulich, Jastin Heller, Paul Ziemann, alle per Kopf und Marc Eiling aus direkter Ecke), sowie deutliche ‚Beute‘ aus guten Freistoßsituationen.“

Zudem werde „ebenfalls noch höhere Konzentration und noch mehr Ehrgeiz bei einigen Spielern“ eingefordert.

Vorbereitung mit zwei Siegen

Der Auftakt in die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 verlief erfolgreich. Gegen FSV Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh setzte sich die TSG mit 3:2 durch, anschließend folgte ein 5:2 gegen SV Jahn Haselberg. Es folgt nun das Pokalspiel gegen die SG Bruchmühle II.

Maiwald überzeugt mit Toren und Assists

Besonders hervorheben möchte Tack Marc Maiwald.

„Tatsächlich möchte ich besonders Marc Maiwald loben, der mit seinen 26 Treffern und 12 Assists bei seiner hohen Antrittsschnelligkeit schon sehr ‚abgekocht‘ wirkt.“ Als zweitbester Torschütze der vorigen Saison werde er „sicherlich dieses Jahr auch wieder schussstark dabei sein!“

Maiwald gehört gemeinsam mit Torwart Leonard Pries und Innenverteidiger Jastin Heller zu den drei Spielern, die in keinem Punktspiel gefehlt haben.

Trainerduo geht in die zweite komplette Saison

An der Seitenlinie setzt die TSG auf Kontinuität. Das Trainergespann Timo Kornheim und Andreas Pries geht in seine zweite komplette Saison.

„Für unsere Mannschaft ist als Ziel gesetzt, in den vorderen Platzierungen eine gute Rolle zu spielen.“

Der Weg zu einem Spitzenplatz werde dabei auch vom Auftakt abhängen:

„Um einen Spitzenplatz zu erlangen, hängt auch davon ab, wie unser Saisonstart ausfällt!“

Seelow II besonders weit vorn erwartet

Bei der Frage nach den Favoriten richtet sich Bernd Tacks Blick besonders auf Victoria Seelow II.

„Besonders weit vorn sehe ich Victoria Seelow II. Die Reserveelf der Landesliga hatte in der vorigen Rückrunde lediglich zwei Niederlagen. Ihr Kader ist weiterhin zusammen geblieben.“

Auch SV Gartenstadt wird genannt. Das Überraschungsteam der vergangenen Rückrunde blieb ohne Niederlage. Ob die Mannschaft die vier Abgänge verkraften könne, sei allerdings ungewiss.

Drei Abgänge, drei neue Spieler

Im Kader gibt es Veränderungen. Benjamin Wittig beendet seine Zeit beim Verein und legt eine Fußballpause ein. Arthur Tabler wechselt zu MSV Altlandsberg, nachdem er die Mannschaft lediglich in der Rückrunde in neun Spielen unterstützt hatte. Zudem wechselt Spielführer Paul Ziemann in dieser Saison in das erweiterte Trainerteam der Männer.

Neue Spieler halten den Altersdurchschnitt jung

Auf der Zugangsseite stehen Julian Kroll und Leon Beuster, die von MSV Rüdersdorf kommen, sowie Ole Flohr von der SpG Hennickendorf/Rehfelde. Tack sieht darin mehr als lediglich personellen Ersatz:

„Damit wird nicht nur hohe Qualität, sondern auch der Altersdurchschnitt unseres Teams (21–22 Jahre) aufrecht erhalten!“

Regeländerungen mit praktischen Problemen

Im Bezug auf die neu eingeführten Regeln bei der Fußball-Weltmeisterschaft merkt Bernd Tack folgendes an:

„Regeländerungen bringen einen strafferen Ablauf (Spielfluss). Obwohl einige Maßnahmen sehr schwierig zu ‚handhaben‘ sind, wenn das Schiedsrichterteam kein ‚Dreiergespann‘ ist (leider häufig in der Kreisliga)?“ Damit verweist er auf eine besondere Herausforderung im Amateurfußball.

Dauerkarte für die Fans

Auch abseits des Platzes gibt es Neuigkeiten bei der TSG. Für die Zuschauer wird zur neuen Saison erstmals eine Eintrittsdauerkarte angeboten.

„Für unsere Fans und Zuschauer gibt es erstmalig für die Saisonheimspiele in 2026/27 eine Eintrittsdauerkarte! Kann natürlich jeder bei uns erwerben", unterstreicht der Teambetreuer.