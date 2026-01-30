Höhepunkt der Hallensaison: TSV Barsinghausen beim Masters

Nach einer überaus erfolgreichen Hallensaison steht für den TSV Barsinghausen am kommenden Wochenende der sportliche Höhepunkt an. Mit dem traditionsreichen Masters in Vinnhorst findet eine Hallenrunde ihren Abschluss, die für die Deisterstädter kaum hätte besser verlaufen können.
Acht Hallenturniere hat der TSV Barsinghausen in diesem Winter bestritten, sechs davon entschied die Mannschaft für sich. Turniersiege feierte das Team in Bad Münder, in Salzhemmendorf beim Turnier des FC Saale-Ith, beim MTM-Cup in Kirchdorf, beim eigenen BurgBergBlick-Cup sowie in Berenbostel und beim FC Eldagsen. Die Bilanz unterstreicht eine außergewöhnlich konstante und erfolgreiche Hallensaison, die nun nahezu schon traditionell mit der Teilnahme am Masters ihren Höhepunkt findet.
Beim Turnier in Vinnhorst wartet in diesem Jahr ein leicht veränderter Modus. Anders als in den Vorjahren wird zunächst in drei Vierergruppen gespielt. Unverändert bleibt hingegen die starke Unterstützung von den Rängen. Nahezu 100 Tickets gehen an den TSV Barsinghausen, sodass erneut mit einer großen und lautstarken Fan-Gruppe zu rechnen ist. Sportlich geht der TSV selbstbewusst in das Turnier und traut sich zu, den favorisierten Teams vom HSC Hannover und dem 1. FC Germania Egestorf/Langreder Paroli zu bieten.
Neben dem sportlichen Aspekt steht das Wochenende jedoch auch im Zeichen eines Abschieds. Am Samstag wird Ricardo Diaz-Garcia letztmalig an der Seitenlinie stehen. Der Erfolgscoach, der gemeinsam mit Toni Pagano über fünf Jahre hinweg prägende und erfolgreiche Arbeit beim TSV Barsinghausen geleistet hat, scheidet zum 1. Februar aus und wechselt zum TuS Jahn Lindhorst. Mit ihm verliert der Verein einen Trainer, der die Entwicklung der Mannschaft nachhaltig mitgeprägt hat.
Die Verantwortung für die sportliche Vorbereitung auf die Rückrunde liegt nun bei Toni Pagano, der gemeinsam mit Samet Yildirim arbeitet und dabei von Dieter „Opi“ Opolka unterstützt wird. Das neue Trainerteam hat sich klar das Ziel gesetzt, den Klassenerhalt möglichst frühzeitig abzusichern.
So wird das Neue-Presse-Masters nicht nur zum sportlichen Höhepunkt einer starken Hallenrunde, sondern auch zu einem besonderen Moment im Übergang in eine neue Phase beim TSV Barsinghausen.