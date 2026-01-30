Höhepunkt der Hallensaison: TSV Barsinghausen beim Masters

Nach einer überaus erfolgreichen Hallensaison steht für den TSV Barsinghausen am kommenden Wochenende der sportliche Höhepunkt an. Mit dem traditionsreichen Masters in Vinnhorst findet eine Hallenrunde ihren Abschluss, die für die Deisterstädter kaum hätte besser verlaufen können.

Acht Hallenturniere hat der TSV Barsinghausen in diesem Winter bestritten, sechs davon entschied die Mannschaft für sich. Turniersiege feierte das Team in Bad Münder, in Salzhemmendorf beim Turnier des FC Saale-Ith, beim MTM-Cup in Kirchdorf, beim eigenen BurgBergBlick-Cup sowie in Berenbostel und beim FC Eldagsen. Die Bilanz unterstreicht eine außergewöhnlich konstante und erfolgreiche Hallensaison, die nun nahezu schon traditionell mit der Teilnahme am Masters ihren Höhepunkt findet.

Beim Turnier in Vinnhorst wartet in diesem Jahr ein leicht veränderter Modus. Anders als in den Vorjahren wird zunächst in drei Vierergruppen gespielt. Unverändert bleibt hingegen die starke Unterstützung von den Rängen. Nahezu 100 Tickets gehen an den TSV Barsinghausen, sodass erneut mit einer großen und lautstarken Fan-Gruppe zu rechnen ist. Sportlich geht der TSV selbstbewusst in das Turnier und traut sich zu, den favorisierten Teams vom HSC Hannover und dem 1. FC Germania Egestorf/Langreder Paroli zu bieten.