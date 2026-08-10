Höhenrain will letztjährigen Fehlstart vermeiden – fünf sieglose Spiele

Der FSV Höhenrain vor der Kreisklassen-Saison 2026/27: (hi., v.li.) Trainer Christian Sedlmeier, Co-Trainer Martin Brücklmeier, Simon Pauli, Franz Schaller, Tobias Kiendl, Florian Brücklmeier, Benedikt Huber, Ignaz Eisele, Adrian Lech, (vo., v.li.) Matthias Loth, Sebastian Lehner, Andreas Mühr, Simon Oberrieder, Guido Reiter, Johannes Feirer, Martin Rieger, Martin Schneider und Johannes Ohlhof. – Foto: Christian Gampl

Der Fußballverein startet in die neue Saison der Kreisklasse 3. Im Vorjahr blieb die Mannschaft in den ersten fünf Spielen ohne Sieg.

An die starke Rückrunde der vergangenen Saison, in der der FSV bis zum Schluss sogar um den Relegationsplatz mitspielte, möchte Sedlmeier keine zu hohen Erwartungen knüpfen. „Man kann nicht davon ausgehen, dass es gleich wieder so losgeht. Damals haben wir uns in einen Rausch gespielt und auch das nötige Glück gehabt. Neue Runde, neues Glück“, so der FSV-Coach.

Beim FSV Höhenrain blickt Trainer Christian Sedlmeier nach den ersten Wochen der Vorbereitung vorsichtig optimistisch auf die neue Saison in der Kreisklasse 3. „Die Eindrücke aus den ersten Vorbereitungsspielen sind durchaus nicht schlecht“, sagt der Coach. Dennoch sieht der 60-Jährige, der in sein zweites Jahr beim FSV geht, in mehreren Bereichen noch Verbesserungspotenzial: „Bei der Chancenverwertung, der Laufbereitschaft und der Fehlerquote ist noch Luft nach oben.“

Höhenrain sieht Antdorf/Iffeldorf als Favorit und möchte den Klassenerhalt

Personell musste der FSV einen kleinen Aderlass verkraften. Max Feirer wechselte zum SV Bad Heilbrunn, Maximilian Lutz steht aus beruflichen Gründen nur noch sporadisch für die Zweite Mannschaft zur Verfügung. David Lech arbeitet nach seinem Kreuzbandriss am Comeback, Felix Kohlhammer steckt im Prüfungsstress.

Die Ergebnisse der Vorbereitung stimmen den Trainer zwar positiv, dennoch mahnt er zur Vorsicht. „Die Punkterunde hat einen anderen Charakter und eine andere Statik. Wenn es um Punkte geht, spielt auch die Psyche eine Rolle.“ Einen Fehlstart mit fünf sieglosen Spielen wie im Vorjahr möchte man diesmal tunlichst vermeiden.

Als Favoriten sieht Sedlmeier heuer die SG Antdorf/Iffeldorf, den ESV Penzberg und den SC Pöcking. Für eine genaue Einschätzung sei es aber noch zu früh: „Da müssen wir die ersten fünf bis sechs Spiele abwarten.“ Das eigene Ziel formuliert der Trainer klar: „Wir wollen eine entspannte Runde spielen und so schnell wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt holen.“ Gleichzeitig sollen auch Nachwuchsspieler wie Martin Rieger, Tobias Kiendl und Luca Schöpf behutsam an die Erste Mannschaft herangeführt werden.