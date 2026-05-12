Obwohl bereits abgestiegen, geben die die Fußballerinnen des FSV Höhenrain (weiße Trikots) nicht auf. Am Sonntag trotzten sie dem TSV Gilching ein 2:2 ab. – Foto: Andrea Jaksch

Immerhin mit einem kleinen Erfolgserlebnis verabschieden sich Höhenrains Fußballerinnen aus der Bezirksoberliga. Die FSV-Damen rangen am Sonntag dem TSV Gilching-Argelsried ein 2:2-Unentschieden ab. Den nun sicher besiegelten Abstieg konnte das abgeschlagene Schlusslicht aber erwartungsgemäß nicht mehr verhindern. „Für uns war es ja eigentlich schon seit Wochen klar“, sagt Höhenrains sportlicher Leiter, Werner Söckler.

Aufgegeben hat sich die personell stark gebeutelte Elf von Trainer Stephan Loof während der gesamten Spielzeit dennoch nie – so auch am Sonntag nicht. Das musste auch Gilchings Trainer Christoph Meißner anerkennen. Während sich seine Mannschaft bei sommerlichen Temperaturen „zu lethargisch und lauffaul“ präsentierte, habe der Tabellenletzte „immer Gas gegeben“ und sich den Punkt somit verdient. Wieder einmal wurde der extreme Kontrast zwischen Heim- und Auswärtsauftritten bei Gilchings Fußballerinnen sichtbar. In der Vorwoche hatte der Tabellenfünfte zu Hause noch Spitzenreiter Turnerbund München mit 4:2 geschlagen. „Bei einer solchen Kehrtwende habe ich vorher schon geahnt, dass es bestimmt eine schwere Geburt wird“, sagte Meißner.

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten gingen die Gäste durch einen Foulelfmeter von Marie Diekmann in Führung. Infolge einer Ecke stellte Lola Maier dann den Ausgleich für Höhenrain her, nachdem Nicole Mark kurz zuvor bereits am Pfosten gescheitert war. Im zweiten Spielabschnitt steigerten sich die spielstarken Gilchingerinnen ein wenig. Annalena Maier stellte beim 2:1 ihre große Stürmerqualität unter Beweis, ehe Amata Darchinger per Distanzschuss den leistungsgerechten Endstand markierte. Die letzten Atemzüge dieser Saison wollen die Höhenrainerinnen nun noch vollends genießen, ehe sie den Gang in die Bezirksliga antreten müssen. „Es gibt keinen Druck mehr. Wir können frei aufspielen und dazulernen“, so Söckler.

TSV Gilching-Argelsried ist zufrieden – Dießen holt verdienten Dreier gegen TSV Neuried

ESV München-Freimann – TSV Gilching-A. II1:1 (1:1) Tore: 1:0 Quiatkowsky (24.), 1:1 Kuhn (34.)

Mit ihrer Leistung beim ESV München-Freimann konnten Gilchings Reserve-Fußballerinnen am Sonntag zufrieden sein. Auswärts beim Tabellensechsten der Bezirksliga 2 hielten die Gäste ordentlich dagegen – besonders in der ersten Hälfte. „Wir haben es wirklich gut gemacht“, fand Trainer Bozhidar Bozhkov, der vor der Pause ein „ausgeglichenes Spiel“ sah. Zunächst gingen die Gastgeberinnen durch Lucia Quiatkowski in Führung. Franziska Kuhn antwortete mit einem leicht abgefälschten Schuss jedoch schnell für Gilching zum 1:1. Nach der Pause hielt die TSVG-Zweitvertretung dann ihren Kasten sauber und erkämpfte sich so den verdienten Punkt. Damit kommen die Gilchingerinnen auch ihrem Ziel Klassenerhalt immer näher: Schlusslicht SG Otterfing/Sachsenkam hat noch drei Partien zu absolvieren, der Vorsprung auf den Konkurrenten beträgt jedoch acht Punkte.