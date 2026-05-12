Der FSV Höhenrain kann den Abstieg nicht mehr verhindern. Doch die Damen zeigen Moral und holen ein Unentschieden gegen Gilching-Argelsried.
FSV Höhenrain – TSV Gilching-A.2:2 (1:1) Tore: 0:1 Diekmann (19./FE), 1:1 L. Maier (43.), 1:2 A. Maier (54.), 2:2 Darchinger (70.)
Immerhin mit einem kleinen Erfolgserlebnis verabschieden sich Höhenrains Fußballerinnen aus der Bezirksoberliga. Die FSV-Damen rangen am Sonntag dem TSV Gilching-Argelsried ein 2:2-Unentschieden ab. Den nun sicher besiegelten Abstieg konnte das abgeschlagene Schlusslicht aber erwartungsgemäß nicht mehr verhindern. „Für uns war es ja eigentlich schon seit Wochen klar“, sagt Höhenrains sportlicher Leiter, Werner Söckler.
Aufgegeben hat sich die personell stark gebeutelte Elf von Trainer Stephan Loof während der gesamten Spielzeit dennoch nie – so auch am Sonntag nicht. Das musste auch Gilchings Trainer Christoph Meißner anerkennen. Während sich seine Mannschaft bei sommerlichen Temperaturen „zu lethargisch und lauffaul“ präsentierte, habe der Tabellenletzte „immer Gas gegeben“ und sich den Punkt somit verdient. Wieder einmal wurde der extreme Kontrast zwischen Heim- und Auswärtsauftritten bei Gilchings Fußballerinnen sichtbar. In der Vorwoche hatte der Tabellenfünfte zu Hause noch Spitzenreiter Turnerbund München mit 4:2 geschlagen. „Bei einer solchen Kehrtwende habe ich vorher schon geahnt, dass es bestimmt eine schwere Geburt wird“, sagte Meißner.
Trotz anfänglicher Schwierigkeiten gingen die Gäste durch einen Foulelfmeter von Marie Diekmann in Führung. Infolge einer Ecke stellte Lola Maier dann den Ausgleich für Höhenrain her, nachdem Nicole Mark kurz zuvor bereits am Pfosten gescheitert war. Im zweiten Spielabschnitt steigerten sich die spielstarken Gilchingerinnen ein wenig. Annalena Maier stellte beim 2:1 ihre große Stürmerqualität unter Beweis, ehe Amata Darchinger per Distanzschuss den leistungsgerechten Endstand markierte. Die letzten Atemzüge dieser Saison wollen die Höhenrainerinnen nun noch vollends genießen, ehe sie den Gang in die Bezirksliga antreten müssen. „Es gibt keinen Druck mehr. Wir können frei aufspielen und dazulernen“, so Söckler.
ESV München-Freimann – TSV Gilching-A. II1:1 (1:1) Tore: 1:0 Quiatkowsky (24.), 1:1 Kuhn (34.)
Mit ihrer Leistung beim ESV München-Freimann konnten Gilchings Reserve-Fußballerinnen am Sonntag zufrieden sein. Auswärts beim Tabellensechsten der Bezirksliga 2 hielten die Gäste ordentlich dagegen – besonders in der ersten Hälfte. „Wir haben es wirklich gut gemacht“, fand Trainer Bozhidar Bozhkov, der vor der Pause ein „ausgeglichenes Spiel“ sah. Zunächst gingen die Gastgeberinnen durch Lucia Quiatkowski in Führung. Franziska Kuhn antwortete mit einem leicht abgefälschten Schuss jedoch schnell für Gilching zum 1:1. Nach der Pause hielt die TSVG-Zweitvertretung dann ihren Kasten sauber und erkämpfte sich so den verdienten Punkt. Damit kommen die Gilchingerinnen auch ihrem Ziel Klassenerhalt immer näher: Schlusslicht SG Otterfing/Sachsenkam hat noch drei Partien zu absolvieren, der Vorsprung auf den Konkurrenten beträgt jedoch acht Punkte.
MTV Dießen – TSV Neuried 3:0 (3:0) Tore: 1:0 Braunegger (16.), 2:0 Bichler (18.), 3:0 Rapp (45.+2)
Auch im letzten Bezirksliga-Heimspiel der Saison haben Dießens Fußballerinnen einen verdienten Dreier eingefahren. Die Ammerseerinnen triumphierten am Samstag mit 3:0 (3:0) über den TSV Neuried. Damit ist dem Team von Trainer Nico Weis ein besonderes Kunststück gelungen: Über die gesamte Spielzeit hinweg blieben die MTV-Damen auf heimischem Boden ungeschlagen. Nach einer Viertelstunde schoss Laura Braunegger die Dießenerinnen aus 18 Metern in Führung. Nur sechs Minuten später legte Heike Socher quer für Andrea Bichler, die im Nachschuss auf 2:0 erhöhte. Mit zunehmender Spielzeit wachte aber auch Neuried auf und fand besser ins Spiel. Einen Schuss aus der zweiten Reihe lenkte MTV-Torfrau Larissa Müske mit einer starken Parade an die Latte. Kurz vor der Pause segelte dann plötzlich eine Flanke von Sabrina Rapp aus dem Halbfeld an Freund und Feind vorbei ins lange Eck zum 3:0-Halbzeitstand. Im zweiten Abschnitt gestaltete sich die Partie mehr und mehr zerfahren, Torchancen wurden zur Mangelware. So brachte der MTV Dießen den Vorsprung ungefährdet ins Ziel.