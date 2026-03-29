Höhenrain II siegt und festigt den oberen Tabellenplatz

TSV Hohenthann II dominiert die Liga weiterhin, während Bad Feilnbach II und TSV Aßling II den Druck aufrechterhalten. SC Höhenrain II hält Anschluss an die Spitze, während Tattenhausen II das sichere Mittelfeld anführt. Im Tabellenkeller bleibt Pullach sieglos, und Bruckmühl III kämpft weiter gegen die Torflut.
TSV Hohenthann II – SV Bruckmühl III 8:1
Schlagzeile: Tabellenführer mit Machtdemonstration
Bericht: Der Spitzenreiter ließ keine Zweifel aufkommen und schickte Bruckmühl III mit 8:1 nach Hause. TSV Hohenthann II bleibt mit 28 Punkten souverän auf Rang 1. Bruckmühl III bleibt mit 4 Punkten Tabellenzehnter.
TSV Aßling II – SC 03 Pullach 7:1
Schlagzeile: Torfestival in Aßling – Pullach chancenlos
Bericht: TSV Aßling II zeigte sich in bestechender Form und überrollte Pullach mit 7:1. Durch diesen Kantersieg klettert Aßling mit 25 Punkten auf Rang 3 und bleibt am Spitzenduo dran. SC 03 Pullach bleibt mit nur 2 Punkten Tabellenelfter.
SV DJK Heufeld II – SV Tattenhausen II 1:3
Schlagzeile: Tattenhausen II siegt und festigt das Mittelfeld
Bericht: Ein verdienter 3:1-Auswärtserfolg bringt SV Tattenhausen II auf 18 Punkte und sichert ihnen Tabellenplatz 5. SV DJK Heufeld II bleibt mit 12 Punkten und Platz 9 im unteren Mittelfeld.