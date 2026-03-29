 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Höhenrain II siegt und festigt den oberen Tabellenplatz

13. Spieltag

von Helmut Kampa · Heute, 12:22 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Weih

Verlinkte Inhalte

C-Klasse 1 Inn/Salzac
SV Bruckmühl III
TSV Aßling II
SC Pullach
Feldkirchen II

TSV Hohenthann II dominiert die Liga weiterhin, während Bad Feilnbach II und TSV Aßling II den Druck aufrechterhalten. SC Höhenrain II hält Anschluss an die Spitze, während Tattenhausen II das sichere Mittelfeld anführt. Im Tabellenkeller bleibt Pullach sieglos, und Bruckmühl III kämpft weiter gegen die Torflut.

Gestern, 16:00 Uhr
SV Bad Feilnbach
SV Bad FeilnbachBad Feilnbac II
ESV Rosenheim
ESV RosenheimESV Rosenh. II
Abgesagt

Fr., 27.03.2026, 19:15 Uhr
SG LR 1981 Kolb / Young Boys R
SG LR 1981 Kolb / Young Boys RSG LR 1981 Kolb
SC Höhenrain
SC HöhenrainSC Höhenrain II
Abgesagt

Gestern, 18:00 Uhr
TSV Hohenthann
TSV HohenthannHohenthann II
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl III
8
1
Abpfiff

TSV Hohenthann II – SV Bruckmühl III 8:1

Schlagzeile: Tabellenführer mit Machtdemonstration

Bericht: Der Spitzenreiter ließ keine Zweifel aufkommen und schickte Bruckmühl III mit 8:1 nach Hause. TSV Hohenthann II bleibt mit 28 Punkten souverän auf Rang 1. Bruckmühl III bleibt mit 4 Punkten Tabellenzehnter.

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Aßling
TSV AßlingTSV Aßling II
SC 03 Pullach
SC 03 PullachSC Pullach
7
1
Abpfiff

TSV Aßling II – SC 03 Pullach 7:1

Schlagzeile: Torfestival in Aßling – Pullach chancenlos

Bericht: TSV Aßling II zeigte sich in bestechender Form und überrollte Pullach mit 7:1. Durch diesen Kantersieg klettert Aßling mit 25 Punkten auf Rang 3 und bleibt am Spitzenduo dran. SC 03 Pullach bleibt mit nur 2 Punkten Tabellenelfter.

Gestern, 17:00 Uhr
SV DJK Heufeld
SV DJK HeufeldDJK Heufeld II
SV Tattenhausen
SV TattenhausenSV Tattenh. II
1
3
Abpfiff

SV DJK Heufeld II – SV Tattenhausen II 1:3

Schlagzeile: Tattenhausen II siegt und festigt das Mittelfeld

Bericht: Ein verdienter 3:1-Auswärtserfolg bringt SV Tattenhausen II auf 18 Punkte und sichert ihnen Tabellenplatz 5. SV DJK Heufeld II bleibt mit 12 Punkten und Platz 9 im unteren Mittelfeld.

>>>Hier gehts zur Ligaseite