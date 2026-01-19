Höhenkicker sind die Hochwälder Hallenkönige

Die elfte Ausgabe des Dachdecker-Lauer-Cups in der Osburger Hochwaldhalle bot vieles davon, was den Fußball unterm Dach ausmacht: An den drei Turniertagen sahen rund 1100 Zuschauer spannenden und gutklassigen Budenzauber. Wie zuvor beim Lebenshilfe-Hauptturnier in Konz triumphierte der FSV Trier-Tarforst. Die Höhenkicker setzten sich im Finale gegen den Bezirksligakonkurrenten Mosella Schweich mit 2:1 durch und durchbrachen damit die Phalanx der Mosella, die in den vergangenen drei Jahren mit ihrer ersten oder zweiten Mannschaft jeweils den Turniersieger stellte.