Halle
In der Bezirksliga top und auch in der Halle bärenstark: Eine Woche nach dem Lebenshilfe-Turnier wurden die Tarforster erneut Sieger. Links: Osburgs Vorsitzender Florian Wiesenthauer. Rechts: Turnierchef Nico Thömmes.
Höhenkicker sind die Hochwälder Hallenkönige

Erneut hat der FSV Trier-Tarforst seine fußballerischen Qualitäten unterm Hallendach unter Beweis gestellt: Der Bezirksligist gewann den Dachdecker-Lauer-Cup in Osburg und durchbrach damit eine Phalanx. VIDEOINTERVIEWS

Die elfte Ausgabe des Dachdecker-Lauer-Cups in der Osburger Hochwaldhalle bot vieles davon, was den Fußball unterm Dach ausmacht: An den drei Turniertagen sahen rund 1100 Zuschauer spannenden und gutklassigen Budenzauber. Wie zuvor beim Lebenshilfe-Hauptturnier in Konz triumphierte der FSV Trier-Tarforst. Die Höhenkicker setzten sich im Finale gegen den Bezirksligakonkurrenten Mosella Schweich mit 2:1 durch und durchbrachen damit die Phalanx der Mosella, die in den vergangenen drei Jahren mit ihrer ersten oder zweiten Mannschaft jeweils den Turniersieger stellte.

Die Organisatoren des FSV Osburg zogen am Sonntagabend ein positives Fazit, und auch der gute Zweck kam erneut nicht zu kurz: Neben einem Teil der Siegprämien der vier Halbfinalisten fließt auch ein erheblicher Teil der Einnahmen aus dem Verkauf von Essen und Trinken und den Eintrittsgeldern an das Trierer Beratungszentrum der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz.

Lutz SchinköthAutor