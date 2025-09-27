Höhenflug von Jüchen sorgt für Aufsehen

Ein Aufstieg, der in seiner Dimension und Rasanz durchaus das Potenzial hat, sogar Angst zu machen oder zumindest für Bedenken zu sorgen. Doch Daniel Klinger, der im Endspurt der vergangenen Saison nach der Trennung von Marcel Winkens vom Co- zum Cheftrainer befördert wurde, ist da als Ex-Spieler mit etlichen Oberliga- und Regionalligapartien in den Knochen abgebrüht, lässt sich nicht so leicht einschüchtern. „Ich weiß, wie das in diesen Ligen laufen kann. Wegberg-Beeck ist das beste Beispiel, wie schwer es ist, konstant auf diesem Niveau abzuliefern. Wenn wir ins gesicherte Mittelfeld kommen, wäre das schon gigantisch, mehr geht in Jüchen nicht“, sagt Klinger, der aber nichts dagegen hätte, wenn seine Truppe ihren Lauf fortsetzt und den Status als einzige noch ungeschlagene Mannschaft verteidigt. „Wenn wir dann im März immer noch unter den Top 5 sein sollten, können wir uns über neue Ziele unterhalten. Aber bis dahin kann noch so viel passieren.“

Doch auch wenn Klinger sich trotz der Entwicklung in Jüchen insgesamt und in der laufenden im Besonderen eher zurückhaltend gibt, macht er keinen Hehl daraus, dass er nichts dagegen hätte, am Sonntag in Ratingen zu punkten, im Idealfall beim ersten Spiel auf dem neuen Rasenplatz im Ratinger Stadion sogar den Partycrasher zu spielen und mit einem Sieg die Tabellenführung zu übernehmen. Und auch wenn die Gastgeber als Aufstiegskandidat bislang ihren eigenen Ansprüchen weitgehend gerecht geworden sind, sieht der VfL-Coach trotz seines großen Respekts vor der individuellen Klasse der Germanen Schwachpunkte. „Genau wie Ratingen uns beobachtet und Probleme ausgemacht haben wird, gilt das für uns natürlich auch. Wenn wir unsere Erkenntnisse nun auch noch umsetzen, sind wir schon einen wichtigen Schritt weiter“, so Klinger.

Beste Offensive trifft auf beste Defensive

Was mit Blick auf das Torverhältnis beider Mannschaften auffällt ist, dass die mit Abstand beste Offensive (Ratingen hat 21 Tore geschossen) auf die aktuell beste Defensive der Liga trifft (Jüchen hat nur vier Tore kassiert). Ratingens Trainer Damian Apfeld ahnt jedenfalls schon, was auf seine Mannschaft zukommt, denn er hält den nächsten Gegner nicht für einen gewöhnlichen Aufsteiger. „Allein an dem Torverhältnis nach sechs Spieltagen sieht man einfach, dass das keine extrem junge Mannschaft ist. Durch ihre Erfahrung machen sie es ihren Gegnern einfach sehr schwer“, sagte er dem Reviersport und fügte mit Blick auf die eigene Bilanz von 21:11 Toren an: „Wir wollen am Sonntag nicht mit Hurra-Fußball beginnen und uns nicht nur auf unsere Offensive verlassen. Es wird auch mal Spiele geben, wo der Ball mal nicht reingeht. Es muss auch mal ein Tor reichen, um zu gewinnen."

Was die defensive Stabilität der Jüchener anbelangt, können sie sich darüber freuen, dass wohl Innenverteidiger Jochen Schumacher nach seiner Fußverletzung in den Kader zurückkehrt und je nach Entwicklung der Partie eingreifen könnte. Noch nicht dabei sein wird der erst kürzlich verpflichtete Ex-Profi Patrick Koronkiewicz. Fehlen werden auch Dragan Kalkan, Benni Schütz und Nils Friebe, die beim Heimsieg gegen Hilden allesamt vom Platz gestellt wurden und gesperrt sind. Doch auch davon lässt sich Daniel Klinger nicht aus der Ruhe bringen: „Vor allem der Ausfall von Nils tut weh, weil ihm Ratingen gelegen hätte. Aber wir haben noch genug gute Jungs im Kader, um auch ihn zu ersetzen.“ Ein weiteres Zeichen für die starke Entwicklung des VfL.