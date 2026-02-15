Höhenflug in Überzahl geht weiter

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Gäste setzten auch in Udenhausen ihren Höhenflug fort und profitierten dabei von der Unterzahl der Platzbesitzer, denn schon nach zehn Minuten sah Regiesseur und Golagetter Tobias Krohne die Ampelkarte. Davon erholten sich sich die Udenhäuser nicht mehr, obwohl es für sie im zweiten Spielabschnitt einige gute Chancen gab, die Partie doch aus dem Feuer zu reißen. Den Führungstreffer von Wudtke konnte Paukstatt bis zum Kabinengang noch egalisieren. Kleinhans sorgte für die erneute Gästeführung, danach brachte ein Konter von Wudtke die Entscheidung.