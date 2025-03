Höhenflug des SC Waldgirmes in Hessenliga soll weitergehen

Wetzlar. Der SC Waldgirmes hat am Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Rangfünften Türk Gücü Friedberg alle Möglichkeiten, zu punkten. Der VfB Marburg muss eine halbe Stunde vorher in Kesselstadt beim 1. FC Hanau 93 ran. Mit dem TSV Steinbach II legt der dritte heimische Fußball-Hessenligist am für ihn spielfreien Wochenende hingegen die Füße hoch.