Höhenflug des SC Fürstenfeldbruck gestoppt? Ricter mit Kampfansage

So schnell wie möglich sollte es beim SC Fürstenfeldbruck wieder hochgehen. Zuletzt patzte der SCF aber in der Kreisklasse. Ricter bleibt optimistisch.

Der Aufstieg war geschafft – doch der Sprung aus der Kreisklasse ist deutlich schweer. „Die Leistungsdichte ist höher, das Tempo nochmal ein Stück schneller“, sagt Ricter. Trotzdem gelang es dem Aufsteiger, sofort oben mitzuspielen. Zufriedenheit ja – aber es geht besser. „Fünf Unentschieden haben uns wehgetan. Drei davon musst du eigentlich gewinnen“, sagt Ricter „Mit sechs Punkten mehr würden wir jetzt ganz anders dastehen.“ Mit 26 Punkten steht der SCF aktuell auf Platz fünf. Nicht ganz die Position, die man sich gewünscht hatte.

Fürstenfeldbruck – Der Neuanfang in der A-Klasse sollte für den SC Fürstenfeldbruck zum Wendepunkt werden – und genau das wurde er. Gleich im ersten Jahr nach dem Reset holte die Mannschaft die Meisterschaft. „Die ganze Mannschaft hat an einem Strang gezogen und wollte unbedingt aufsteigen. Das hat man in jedem Training gesehen“, sagt Spielertrainer Nickoy Ricter im Gespräch mit Fussball Vorort Oberbayern rückblickend.

Als Hauptgrund nennt Ricter das Verletzungspech. Mehrere Schlüsselfiguren fielen fast die komplette Hinrunde aus: Abwehrchef Fabian Friedl, Spielertrainer Patrick Lappert und Torjäger Matija Rajic. „Das tut weh. Die drei fehlen dir enorm – spielerisch und mental“, betont der Ex-Regionalliga Kicker.

Gerade die jungen Spieler mussten sich dadurch schneller an höhere Verantwortung gewöhnen. „Das dauert. Die erfahrenen Spieler sind wichtig für uns.“ Doch es gibt laut Ricter gute Neuigkeiten. Seine drei schmerzvollsten Ausfälle seien in der Rückrunde wieder fit.

Trotz der Stolperer in der Hinserie sieht man sich bei den Brucker Jungs weiter im Rennen um die Spitzenplätze. Rein rechnerisch ist alles drin. Nur acht Punkte fehlen aktuell zur Meisterschaft, sieben für die Relegation. „Wir sind nur paar Punkte weg. In zwölf Restspielen kann alles passieren.“ Das Saisonziel bleibt bewusst offen – doch der Blick schweift immer wieder nach oben. „Natürlich schauen wir mit einem Auge noch Richtung Aufstieg.“

Wunschspieler ausgemacht: Ricter äußert sich zu Zielen beim SC Fürstenfeldbruck

In der Winterpause soll die Basis gelegt werden, um in der Rückrunde voll anzugreifen: „Wir werden alles aufarbeiten und an ein paar Stellschrauben drehen.“ Auch die Transferthematik ist aktuell ein heißes Thema in Fürstenfeldbruck. Konkrete Namen nennt der Verantwortliche nicht – doch Gespräche laufen. „Mein Wunsch wäre, ein bis zwei Spieler dazuzuholen.“ Ricter habe zwei Wunschspieler. Einer davon spielt aktuell in der Kreisliga, ein weiterer sogar in der Landesliga.

Der Blick in die Zukunft fällt ambitioniert aus. Die Verantwortlichen sehen den SCF mittelfristig deutlich weiter oben: „Mit unserem Stadion, dem Umfeld und der Stadt sehe ich den Verein in drei bis fünf Jahren in der Bezirksliga.“

Der große Traum – langfristig wieder Landesliga – ist bereits ausgesprochen, aber bereitet Ricter keine schlaflosen Nächte: „Das ist unser Ziel. Ob in fünf oder zehn Jahren – Fürstenfeldbruck soll wieder oben spielen.“