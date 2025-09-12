Höhenflug des MSV Bonn: Mega-Aufgabe TuS Oberpleis wartet

Die Vergangenheit hat schon häufig gezeigt, dass Tabellen zu Saisonbeginn mitunter nicht die Realität der gesamten Saison abbilden. Wie könnten sie auch? Viele Duelle hat es noch gar nicht gegeben, ein schweres oder leichtes Startprogramm kann das Bild verfälschen. Und doch verrät auch das Tableau nach zwei Spieltagen einiges: Allen voran die Frühform. Und die ist beim MSV Bonn ziemlich gut. Im Juni rettete sich der MSV noch maximal spektakulär, der Saisonstart mit vier Punkten macht nun Hoffnung auf ruhigere Zeiten.