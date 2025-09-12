Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der MSV Bonn ist gut in die neue Saison gestartet. – Foto: Christoph Tiroux
Höhenflug des MSV Bonn: Mega-Aufgabe TuS Oberpleis wartet
Bezirksliga, Staffel 2: Der MSV Bonn war im vergangenen Jahr fast abgestiegen, ist jetzt aber mit vier Punkten aus zwei Spielen gestartet. Der TuS Oberpleis ist Tabellenführer und beim MSV zu Gast.
Die Vergangenheit hat schon häufig gezeigt, dass Tabellen zu Saisonbeginn mitunter nicht die Realität der gesamten Saison abbilden. Wie könnten sie auch? Viele Duelle hat es noch gar nicht gegeben, ein schweres oder leichtes Startprogramm kann das Bild verfälschen. Und doch verrät auch das Tableau nach zwei Spieltagen einiges: Allen voran die Frühform. Und die ist beim MSV Bonn ziemlich gut. Im Juni rettete sich der MSV noch maximal spektakulär, der Saisonstart mit vier Punkten macht nun Hoffnung auf ruhigere Zeiten.
Der MSV hat sich im Sommer durchaus namhaft verstärkt - das trägt erste Früchte. Am ersten Spieltag besiegte der MSV den SV Niederbachem mit 4:3, in der vergangenen Woche gab es ein 1:1 gegen den VfR Hangelar. Nun wartet womöglich allerdings ein anderes Kaliber. Der TuS 05 Oberpleis ist aus der Landesliga angestiegen und ist durchaus ambitioniert, auch in der Bezirksliga eine gute Rolle zu spielen - ohne den Aufstieg offensiv auszurufen. Die ersten beiden Spieltage zeigen zumindest, in welche grobe Richtung es für den TuS gehen dürfte. Zwei souveräne Siege ohne Gegentor bedeuten aktuell die Tabellenführung.
Merl oder Friesdorf: Wer schießt sich aus der Mini-Krise?
Etwas anders dürfte die grundsätzliche Stimmungslage am Sonntag auf der Alfred-Engel-Sportanlage des SV Rot-Weiß Merl sein. Der Aufsteiger aus dem Kreis Bonn ist mit zwei Niederlagen in die neue Spielklasse gestartet. Zu Gast ist am dritten Spieltag der FC Blau-Weiß Friesdorf, bis 2023 noch Mittelrheinligist und durchaus ambitioniert. In den ersten beiden Spielen gab es gegen den SC Volmershoven-Heidgen (1:1) und Aufsteiger SV Deutz 05 II (0:1) bisher erst einen Punkt. Für beide wäre ein Sieg am Sonntag also enorm wichtig.