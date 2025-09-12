 2025-09-10T07:23:22.987Z

Spielvorbericht
Der MSV Bonn ist gut in die neue Saison gestartet.
Der MSV Bonn ist gut in die neue Saison gestartet. – Foto: Christoph Tiroux

Höhenflug des MSV Bonn: Mega-Aufgabe TuS Oberpleis wartet

Bezirksliga, Staffel 2: Der MSV Bonn war im vergangenen Jahr fast abgestiegen, ist jetzt aber mit vier Punkten aus zwei Spielen gestartet. Der TuS Oberpleis ist Tabellenführer und beim MSV zu Gast.

Die Vergangenheit hat schon häufig gezeigt, dass Tabellen zu Saisonbeginn mitunter nicht die Realität der gesamten Saison abbilden. Wie könnten sie auch? Viele Duelle hat es noch gar nicht gegeben, ein schweres oder leichtes Startprogramm kann das Bild verfälschen. Und doch verrät auch das Tableau nach zwei Spieltagen einiges: Allen voran die Frühform. Und die ist beim MSV Bonn ziemlich gut. Im Juni rettete sich der MSV noch maximal spektakulär, der Saisonstart mit vier Punkten macht nun Hoffnung auf ruhigere Zeiten.

MSV Bonn gegen Aufstiegskandidat TuS Oberpleis

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
15:15

Der MSV hat sich im Sommer durchaus namhaft verstärkt - das trägt erste Früchte. Am ersten Spieltag besiegte der MSV den SV Niederbachem mit 4:3, in der vergangenen Woche gab es ein 1:1 gegen den VfR Hangelar. Nun wartet womöglich allerdings ein anderes Kaliber. Der TuS 05 Oberpleis ist aus der Landesliga angestiegen und ist durchaus ambitioniert, auch in der Bezirksliga eine gute Rolle zu spielen - ohne den Aufstieg offensiv auszurufen. Die ersten beiden Spieltage zeigen zumindest, in welche grobe Richtung es für den TuS gehen dürfte. Zwei souveräne Siege ohne Gegentor bedeuten aktuell die Tabellenführung.

Merl oder Friesdorf: Wer schießt sich aus der Mini-Krise?

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
15:15

Etwas anders dürfte die grundsätzliche Stimmungslage am Sonntag auf der Alfred-Engel-Sportanlage des SV Rot-Weiß Merl sein. Der Aufsteiger aus dem Kreis Bonn ist mit zwei Niederlagen in die neue Spielklasse gestartet. Zu Gast ist am dritten Spieltag der FC Blau-Weiß Friesdorf, bis 2023 noch Mittelrheinligist und durchaus ambitioniert. In den ersten beiden Spielen gab es gegen den SC Volmershoven-Heidgen (1:1) und Aufsteiger SV Deutz 05 II (0:1) bisher erst einen Punkt. Für beide wäre ein Sieg am Sonntag also enorm wichtig.

Die weiteren Spiele des 3. Spieltags

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
15:15

______________________

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
15:30

______________________

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
15:15live

______________________

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
15:15live

______________________

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
15:15live

______________________

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2

