Höhenflug der SG Wald-Michelbach hält an

3:1 hat die SG Wald-Michelbach das Gruppenliga-Duell bei der FSG Riedrode gewonnen. Kim Naas (vorn) erzielte dabei seinen 23. Saisontreffer. – Foto: Jan-Niclas Grömling/fupa

Bergstraße. Fünf Spiele sind für den FC 07 Bensheim in der Gruppenliga noch zu bestreiten. Der Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz beträgt acht Punkte. Klar ist daher: Jeder weitere Punktverlust erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Abstieges.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ein Heimsieg gegen den TSV Altheim am Sonntag (15 Uhr) Pflicht ist. Zumal Bensheim noch bei den Spitzenteams aus Ginsheim und Rüsselsheim antreten muss und das Lokalderby gegen Auerbach vor der Brust hat. Angesichts dieses Restprogramms spricht 07-Trainer Constantin Renner von einem „Do-or-Die-Spiel“: „Wenn wir irgendwie noch eine Chance haben wollen, müssen wir gewinnen.“ Personell verbessert sich die Lage leicht, denn Timo Seyfried, Luca Konietzko, Enrico Claus und Anton Weber kehren in den Kader zurück. Sie werden dazu beitragen, dass der FC 07 am Sonntag die „letzte Ausfahrt“ (Renner) in Richtung Klassenverbleib nimmt.

Die TSV Auerbach tritt am Sonntag (15 Uhr) beim SV Geinsheim an. Die Auerbacher Siegesserie von acht Spielen ist mit dem 3:3 gegen Tabellenführer Ginsheim gerissen. Trainer Peter Brandenburger war dennoch angetan von der Leistung seiner Auswahl. Im Tor gab Kevin Guthmann sein Debüt. Gut möglich, dass der Ex-Waldhöfer den verletzten Stammtorwart Konstantin Larkowitsch abermals vertreten wird.



Mit dem Sieg im Nachholspiel hat sich der VfR auf den zweiten Platz vorgearbeitet. Bis die Fehlheimer den Dreier in trockenen Tüchern hatten, mussten sie aber viel investieren und hatten auch das Glück auf ihrer Seite. Die Gäste gingen durch den Ex-Felheimer Fabien Frick in Führung und verpassen kurz darauf das 2:0. „Nach einer Viertelstunde haben wir uns aber gefangen und konnten das Spiel in unsere Richtung drehen“, berichtete Fehlheims Trainer Sebastian Lindner. Vor allem Marc Perchner und seinen Abschlussqualitäten war es dann zu verdanken, dass der VfR nach einer guten Stunde mit 3:1 in Front lag.

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim VfR Fehlheim VfR Fehlheim 15:30 PUSH



Am Sonntag müssen die Fehlheimer nun den zweiten Tabellenplatz beim direkten Konkurrenten Dersim Rüsselsheim (beide 57 Punkte) verteidigen. Die Fehlheimer konnten das Hinspiel mit 4:1 für sich entscheiden. Lindner erwartet nun eine engere Angelegenheit: „Es gilt, Gegentore zu vermeiden, denn die aufzuholen wird auf dem kleinen Kunstrasen schwer werden.“



Die Mannschaft von Trainer Benjamin Sigmund landete ihren fünften Sieg in Folge und kommt dem Klassenerhalt damit immer näher. Die FSG indes durchlebt eine Schwächephase, hat seit drei Spielen nicht mehr punkten und ist jetzt endgültig raus aus dem Aufstiegsrennen.

