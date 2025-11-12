Höhenflug auf dem Fellberg: Vom Sorgenkind zum Spitzenteam

Doch nach einem Drittel der aktuellen Saison steht die Mannschaft von Trainer Horst „Ede“ Grohmann überraschend weit oben in der Tabelle. Mit 25 Punkten aus den ersten Spielen rangiert Steinach drei Zähler hinter Spitzenreiter VfL Meiningen 04 und hat sich längst von den Abstiegsrängen abgesetzt.

Was steckt hinter diesem sportlichen Höhenflug, der trotz eines kleinen Kaders, eines neuen Trainers und eines komplett veränderten Spielsystems möglich wurde? Gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Kevin Eichhorn-Jeremias-Sohn blicken wir auf die Erfolgsfaktoren.

„Uns zeichnet definitiv der große Zusammenhalt aus“, betont Eichhorn-Jeremias-Sohn. Durch den schmalen Kader weiß jeder Spieler, dass er ein paar Meter mehr für den Nebenmann gehen muss. Die Mannschaft agiert geschlossen, auf und neben dem Platz wird positiv miteinander kommuniziert. Diese Mentalität sei ein entscheidender Faktor, so Kevin weiter: „Die Jungs reden positiv miteinander, pushen sich gegenseitig – das spürt man im Spiel und im Training.“ Der SV 08 ist zu einer Einheit gereift, die sich auch von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen lässt.

Bei aller Offensivfreude offenbart die Statistik auch eine Schwachstelle: 24 Gegentore sind der Preis für den mutigen Spielstil. „Wir spielen sehr offensiv, da kassiert man eben mal ein Gegentor mehr“, gibt der Sportliche Leiter offen zu. Daran werde im Training gearbeitet – und solange vorn mehr fällt als hinten, bleibt die Rechnung positiv.

Mit 35 erzielten Treffern stellt Steinach die zweitbeste Offensive der Liga. Der Sportliche Leiter erklärt das vor allem mit der Handschrift des neuen Trainers: „Ede hat die Mannschaft sehr offensiv eingestellt, wir spielen jetzt mit zwei Stürmern.“ Das neue System sorgt nicht nur für mehr Durchschlagskraft, sondern auch für Selbstvertrauen. „Die Jungs bekommen mehr positives Feedback – dadurch machen sie jetzt die Tore, die sie im Vorjahr liegen gelassen haben“, so Eichhorn-Jeremias-Sohn.

4. Disziplin und Trainingskultur

Ein weiterer Erfolgsfaktor liegt in der konsequenten Trainingsarbeit. Auch wenn die Trainingsbeteiligung aufgrund des kleinen Kaders und einiger Studenten im Team schwankt, wird jedes Training durchgezogen. „Manchmal stehen nur sieben, acht Spieler auf dem Platz – aber Ede zieht das Programm trotzdem durch“, berichtet Eichhorn-Jeremias-Sohn. Das zahle sich mittlerweile aus: „Unser Fitnesszustand ist deutlich besser, und das wurde schon in der Vorbereitung gelegt.“

5. Neue Impulse und Kommunikation unter Trainer Grohmann

Mit Horst „Ede“ Grohmann kam im Sommer ein erfahrener Mann nach Steinach – zunächst kritisch beäugt, inzwischen von vielen gefeiert. Er brachte Ruhe, Struktur und ein klares Konzept. „Ede hat die Jungs auf seiner Seite, arbeitet viel mit Lob, aber auch klarer Ansprache, wenn’s sein muss“, sagt Kevin. Die Kommunikation zwischen Trainer und Team funktioniere sehr gut, sei aber, wie er betont, „trotzdem noch ausbaufähig – da gibt es immer Dinge, die man verbessern kann.“

Anstatt endloser Waldläufe steht nun ballbezogenes Training im Vordergrund. „Wir haben kaum Laufarbeit ohne Ball gemacht – das hat das Spielverständnis und die Fitness deutlich verbessert.“ Besonders wichtig sei auch die Ruhe des Trainers an der Seitenlinie: „Letztes Jahr war da oft Unruhe. Jetzt ist Vertrauen da – das spüren die Spieler.“

6. Trotz dünnem Kader konkurrenzfähig

Der schmale Kader bleibt ein Risiko. Mehrfach mussten Spieler aus der Zweiten Mannschaft oder der Alten Herren aushelfen. „Das ist auf Dauer natürlich nicht optimal“, gibt Eichhorn-Jeremias-Sohn zu. Trotzdem gelingt es dem Team, diese Situation zu kompensieren – dank Willen, Zusammenhalt und Ehrgeiz. „Jeder ist bereit, mehr zu geben. Der Siegeswille ist enorm“, so der Sportliche Leiter. Gleichwohl sei das Ziel klar: „Wir wollen uns im Winter und Sommer wieder breiter aufstellen.“

7. Die „Festung Fellberg“ ist zurück

Fünf von sechs Heimspielen hat Steinach in dieser Saison gewonnen – eine Bilanz, die im Vorjahr undenkbar war. „Das erste Spiel gegen Meiningen haben wir noch verloren, aber dann sind wir in einen Lauf gekommen“, erinnert sich Eichhorn-Jeremias-Sohn. Der mitreißende Fußball habe die Fans zurückgebracht: „Die Zuschauer hatten sich eigentlich auf eine schwierige Saison eingestellt. Jetzt kommen wieder mehr ins Stadion – das trägt die Mannschaft zusätzlich.“ Der Fellberg ist wieder das, was er lange war: eine Heimfestung. „Ich hoffe, am Ende der Saison können wir wieder sagen: Steinach ist die Macht vom Fellberg!“, sagt Kevin mit einem Lächeln.