Höhen und Tiefen

Der durchwachsene Saisonstart kam nicht unerwartet. Drei Punkte aus den vier Auftaktspielen gegen den 1.FC Mühlhausen, den FC-Astoria Walldorf II, den 1.FC Bruchsal sowie den Karlsruher SC lautete die Bilanz bis einschließlich des vierten Spieltags. Der VfB verkaufte sich in jenen Partien dennoch sehr gut und bestätigte den sich anbahnenden Aufwärtstrend in den Wochen danach. Bis Ende Oktober folgten 19 von 24 möglichen Punkten und der Anschluss an das Verfolgerfeld war hergestellt.

Im letzten Heimspiel vor der Winterpause setzte es eine aus Eppinger Sicht unnötige 1:3-Niederlage gegen den 1.FC Mühlhausen. Gegen den späteren Tabellendritten war der VfB keinesfalls schwächer. "Wir hätten gewinnen müssen, um in der Rückrunde noch einmal weiter oben rankommen zu können", sagte Eppingens Trainer David Pfeiffer damals. Stattdessen stand vor Weihnachten fest, dass eine Rückrunde folgen würde, in der nach oben wie nach unten nicht mehr wirklich viel passieren konnte.

Bittere Verletzungen

Vom Glück wurden die Fachwerkstädter nicht gerade verfolgt. Beinahe die komplette Vorrunde musste der Kapitän passen. Torhüter Andreas Dups verletzte sich am Knie und konnte ab Ende August fast drei Monate lang zur zuschauen. Für den damals erst 18-jährigen Nick Blabusch stand direkt der Sprung ins "Kalte Wasser" an. Der Teenager, der zur Rundenbeginn von der U19 des VfB Bretten kam, machte seine Sache sehr ordentlich und durfte unerwarteterweise 15 Verbandsliga-Einsätze sammeln.

Mindestes genauso sehr ins Gewicht wie der Ausfall Dups´, fiel jener von Arnold Luck. In seiner zweiten Saison beim VfB befand sich der Angreifer auf dem besten Weg seine 21 Tore aus der Saison 2023/24 zu toppen. 13 Treffer in 16 Partien standen in der Statistik des 27-Jährigen, als sein Snydesmoseband im Sprunggelenk riss.

Diese komplizierte Verletzung setzte Luck lange Zeit außer Gefeht, ehe er im Frühjahr nach und nach das Trainingspensum steigerte. "Wir gehen aber kein Risiko mehr bei `Arni` ein", sagte Pfeiffer wenige Spieltage vor Schluss. Der Torjäger konzentrierte sich derweil auf einen kontinuierlichen Formaufbau Richtung Start der Sommervorbereitung, damit er zur neuen Saison bei 100 Prozent sein kann. Für zwei Kurzeinsätze und ein Tor beim 5:1-Sieg gegen den SV Spielberg hat es aber noch gereicht.

Coup gegen den Spitzenreiter

Zu was die Mannschaft in der Lage ist, hat sie am eindrucksvollsten am 15. März bewiesen. Gegen den Tabellenführer 1.FC Bruchsal gab es einen 2:1-Sieg. Allerdings ging es diese Runde zu oft und zu schnell auch wieder in die andere Richtung. Zweieinhalb Wochen später unterlag die Pfeiffer-Elf beim Abstiegskandidatan VfB Bretten mit 0:1.

Diese Leistungsschwankungen gilt es kommende Runde abzustellen, sonst wird es nichts mit einer Platzierung im oberen Drittel. "Es geht, einfach gesprochen, darum diese Leistungen konstant abzurufen", liefert der Sportlicher Leiter Oliver Späth mit Bezug zum 2:1-Coup gegen Bruchsal das Rezept für maximalen Erfolg.

Der Dauer(b-)renner

Die Entwicklung von Marc Zengerle ist enorm. Vor drei Jahren wechselte der Spielgeschalter vom gerade in der Landesliga geretteten TSV Kürnbach nach Eppingen. Dort übernahm der damals 26-Jährige direkt eine tragende Rolle und kommt in seinen bisherigen drei Spielzeiten auf 86 Liga-Einsätze. 2024/25 sammelte er mit 2 283 gar die meisten Minuten aller Eppinger und ist der stellvertretende Kapitän. Valerij Felk folgt mit gerade einmal 23 Minuten weniger auf Rang zwei in diesem speziellen Ranking. Dahinter klafft eine kleine Lücke auf Noah Santiago Lorch (1 944), Tolga Ulusoy (1 937), Mark Rauh (1 932) sowie Silas Schnabel (1 930). Letztgeannter wechselte wie Zengerle 2022 von Kürnbach nach Eppingen und hat sich Stück für Stück zum Stammspieler hochgearbeitet.

Im Endspurt ging der Blick voraus

In den letzten Wochen der 2024/25er Saison genoss die reine Platzierung nicht die ausschließliche Priorität. Vielmehr schauten Pfeiffer und Späth ganz genau hin, wer sich von den Kickern für 2025/26 empfehlen konnte. Die Zielsetzung ist nämlich kein großes Geheimnis beim VfB – ein Mittelfeldplatz soll es nicht sein. Die Spitzengruppe ist das, was der Klub will.

Weniger Fluktuation

Gewollt war es schon häufiger, jetzt ist es besser gelungen. "Wir werden weniger Fluktuation haben", sagt Späth. Eingespielt und routiniert sind sie die Eppinger. Das kann das Erfolgsrezept für das gewollte "Mehr" sein.