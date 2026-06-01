Högler-Doppelpack ebnet Weg zum rettenden Ufer

Die Gastgeber hatten bereits in der Anfangsphase die große Chance zur Führung, als Lesny nach zwei Minuten frei vor dem Tor auftauchte, den Ball aus rund 18 Metern jedoch knapp am Gehäuse vorbeisetzte.
BERICHT vom TSV Bad Tennstedt...
In der Folge übernahm Bad Tennstedt zunehmend die Kontrolle über die Partie. Nachdem Touray nach einem starken Solo noch knapp verzogen hatte, brachte Högler seine Mannschaft in Führung. Einen Freistoß aus etwa 25 Metern verwandelte er sehenswert und unhaltbar zum 1:0. Der TSV blieb am Drücker und legte wenig später nach. Nach einer Serie von Eckbällen brachte Touray einen ruhenden Ball kurz herein, Kerst verlängerte per Kopf ins lange Eck zum 2:0.
Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit verlor Bad Tennstedt etwas den Zugriff auf das Spiel, wodurch Artern zu mehreren guten Möglichkeiten kam. Unter anderem verhinderte der Pfosten einen Anschlusstreffer. In einer offenen Schlussphase vor der Pause boten beide Mannschaften Chancen auf weitere Treffer. Högler und Zitschke trafen dabei für die Gäste noch Pfosten beziehungsweise Latte.
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der TSV wieder konzentrierter und sorgte nach rund einer Stunde für die Vorentscheidung. Högler setzte sich im Zweikampf durch und traf mit einem Distanzschuss aus etwa 30 Metern zum 3:0. Auch danach blieb die Begegnung abwechslungsreich, beide Teams erspielten sich weitere Möglichkeiten. Während die Offensive Chancen auf zusätzliche Treffer liegen ließ, verteidigte Bad Tennstedt die eigene Führung konsequent und hielt bis zum Schlusspfiff die Null.
Überschattet wurde die Partie von einer Roten Karte gegen einen Arterner Spieler in der Nachspielzeit. Nach einem Foulspiel ohne realistische Chance auf den Ball entschied der Schiedsrichter auf Platzverweis. Der gefoulte Touray konnte die Partie glücklicherweise ohne Verletzung beenden.
Mit dem Auswärtserfolg bleibt der TSV Bad Tennstedt im Kampf um den Klassenerhalt weiter in Schlagdistanz. Am kommenden Wochenende steht das Heimspiel gegen den FSV Sömmerda auf dem Programm.