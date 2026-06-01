Högler-Doppelpack ebnet Weg zum rettenden Ufer Im richtungsweisenden Duell im Abstiegskampf setzte sich der TSV Bad Tennstedt am Samstag mit 3:0 beim VfB Artern durch und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Rennen um den Klassenerhalt. von Christopher Plischka · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Dank Torjäger Max Högler (vorn) darf der TSV Bad Tennstedt weiter vom Klassenerhalt träumen. – Foto: Ronny Krähmer

Die Gastgeber hatten bereits in der Anfangsphase die große Chance zur Führung, als Lesny nach zwei Minuten frei vor dem Tor auftauchte, den Ball aus rund 18 Metern jedoch knapp am Gehäuse vorbeisetzte. BERICHT vom TSV Bad Tennstedt...

In der Folge übernahm Bad Tennstedt zunehmend die Kontrolle über die Partie. Nachdem Touray nach einem starken Solo noch knapp verzogen hatte, brachte Högler seine Mannschaft in Führung. Einen Freistoß aus etwa 25 Metern verwandelte er sehenswert und unhaltbar zum 1:0. Der TSV blieb am Drücker und legte wenig später nach. Nach einer Serie von Eckbällen brachte Touray einen ruhenden Ball kurz herein, Kerst verlängerte per Kopf ins lange Eck zum 2:0. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit verlor Bad Tennstedt etwas den Zugriff auf das Spiel, wodurch Artern zu mehreren guten Möglichkeiten kam. Unter anderem verhinderte der Pfosten einen Anschlusstreffer. In einer offenen Schlussphase vor der Pause boten beide Mannschaften Chancen auf weitere Treffer. Högler und Zitschke trafen dabei für die Gäste noch Pfosten beziehungsweise Latte.