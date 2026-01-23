Höckinger Hallenmasters: Bayern, 1860, FCN und Influencer kommen

Hochklassigen Hallenfußball gibt es am Wochenende in der Dingolfinger Gynmansium-Turnhalle zu sehen. Der SV Höcking richtet zwei herausragend besetzte Nachwuchsturniere und hat zudem noch weitere Highlights auf Lager. Am Samstag kommt mit Semi Duru ein deutschsprachiger Sport-Influencer, der besonders für seinen Fußball-Content im Bereich Torwartspiel bekannt ist, in die Halle und am Sonntag ist Julivan Rodriquez vor Ort. Der Deutsch-Spanier ist ein Content Creator und bekannter Fußball-Influencer.



Teilnehmerfeld U13 (Turnierbeginn: Sonntag 9:30 Uhr)

FC Bayern München, TSV 1860 München, 1. FC Nürnberg, FC Augsburg, RB Salzburg, Lask Linz, BW Linz, FC Ingolstadt, Jahn Regensburg, Wacker Burghausen, DJK Sportfreunde Reichenberg (U14), Höckinger SV (U14).







"Für uns als ist es eine große Ehre, solche Mannschaften zum Turnier begrüßen zu dürfen. Wir haben uns in den letzten Jahren einen sehr guten Ruf über die Landesgrenzen hinaus erarbeitet. Rund 50 ehrenamtliche Helfer sind am Wochenende im Einsatz, ein großes Gemeinschaftsprojekt des gesamten Vereins", lässt Organisator Marcel Szabo wissen. Natürlich ist die Organisation eines solchen Events nur auch mit finanzieller Unterstützung möglich: Hauptsponsoren sind mit Bernhard Kellner von der DVAG und Hans-Georg Nebauer, Inhaber des Schlafstudio Straubing, zwei Unternehmer aus Höcking.

Gespielt wird bei beiden Turnieren zunächst eine Vorrunde mit zwei Sechsergruppen. Die jeweils vier erstplatzierten jeder Staffel schaffen den Sprung ins Viertelfinale. Läuft alles nach Plan beginnen die Endspiele am Samstag um 18:45 Uhr und am Sonntag um 17:45 Uhr.