Höckendorffs Fußballvita: Regionalliga- und Oberligaerfahrung Neuzugang des Kieler MTV viele Jahre bei Eidertal Molfsee von Helwig Pfalzgraf · Heute, 22:16 Uhr · 0 Leser

Livius Höckendorff (re.) im Trikot der SpVg Eidertal Molfsee. – Foto: Ismail Yesilyurt

Höckendorff begann bei Rot-Schwarz Kiel mit dem Fußball. 2009, gerade Kieler D-Jugend-Meister geworden, wechselte er mit zehn seiner Mitspieler plus Trainerteam zur SpVg Eidertal. 2010/2011 gewann er mit der C-Jugend Molfsees sämtliche Punkt- und Pokalspiele, souverän wurde man bei optimaler Punktausbeute Verbandsligameister. Zusammen mit Jonas Schomaker (heute VfR Neumünster) bildete er seit 2010 eines der besten Innenverteidigerpaare des 1996er Jahrgangs in Schleswig-Holstein. 2013/2014 wiederholte sich das Spiel, Höckendorff führte auch Eidertals A-Jugend als Verbandsligameister erstmals in die Oberliga. Und 2014/15 wurde Eidertal mit Höckendorff/Schomaker als Innenverteidiger unter Trainer Matthias Losch mit 8 Punkten Vorsprung U19-Landesmeister.

Herren: Höckendorff bleibt vorerst Eidertaler Während die allermeisten seiner Mannschaftskameraden dem heftigen Werben diverser Regionalliga- und Oberligavereine aus der Umgebung erlagen, bleibt Höckendorff nach seiner U19-Zeit vorerst Eidertaler. Er hatte dem damaligen Verbandsligisten (vielleicht etwas voreilig) seine Zusage für seine erste Herrensaison 2015/16 gegeben. Allerdings hatten sich Eidertals damalige Ligaverantwortliche, heute und auch schon damals unvorstellbar, kaum um die übrigen U19-Akteure bemüht. Folge: Die wechselten heiß umworben fast alle, zum großen Teil in die Oberliga bzw. Regionalliga und schlugen dort gut ein, während Höckendorff 1-2 Spielklassen tiefer kickte. Allerdings nur bis zum 31.12.2015. Die Regionalliga ruft Beim Regionalligisten TSV Schilksee übernahm im Winter 15/16 Matthias Losch das Traineramt. Der war U19-Meistertrainer der Eidertaler U19 sowohl schon 2014 wie auch 2015. Und eiste Höckendorff aus Molfsee los. Allerdings kam Höckendorff in der Frühjahrsserie aufgrund einer Verletzung nebst OP nur zu vier Regionalligaeinsätzen.

Oberligajahre in Schilksee und beim PSV Neumünster Auch nach dem Abstieg blieb Höckendorff in Schilksee, in der Oberligasaison 2016/17 kam er dort auf 20 Oberligaspiele. Mit Daniel Scharfenberg, Berg Pekgür, Christoph Kahlcke, Torben Kracht und Tanathorn Rermsoongnern hatte er dort in dieser Spielzeit wohlbekannte langjährige Mitspieler aus erfolgreichen Eidertaler Jugendzeiten. 2017/18 wechselte Livius dann für eineinhalb Jahre in die ehemalige Textilhochburg Neumünster zum PSV. Bis zum 31.12.2018 absolvierte er 23 Oberligaspiele für das Team von der Stettiner Straße, wobei der kopfballstarke Höckendorff einen Treffer erzielte.