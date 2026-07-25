Höchsts klares Ziel: Am Ende über dem Strich stehen

Die erste Gruppenliga-Luft durfte die Mannschaft, die „eine gute Mischung aus einigen Debütanten, aber auch alten Hasen“ habe, indes unlängst im Testspiel gegen Ligakonkurrent FC Fürth schnuppern. Dabei wehte den Odenwäldern doch eher gleich ein ganzer Orkan entgegen und der TSV kam bei einem 1:9 arg unter die Räder. Besser lief es hingegen beim Forellenturnier in Seckmauern, bei dem Höchst nach drei Siegen in der Gruppenphase das Finale erreichte, sich dort schlussendlich aber Lützel-Wiebelsbach trotz Führung mit 2:5 geschlagen geben musste. „Wir haben in diesem Finale zu einfache Fehler gemacht, was aber in einer Vorbereitung auch ein Stück weit normal ist“, bekennt Stapp. Vor dem Pflichtspielauftakt am kommenden Sonntag, bei dem Höchst in der ersten Runde des Kreispokals bei der SG Bad König/Zell gastiert, misst man sich im letzten Testspiel noch mit dem TSV Seckmauern.