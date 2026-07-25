Höchsts klares Ziel: Am Ende über dem Strich stehen

Höchst. Der TSV Höchst ist nach einjähriger Abstinenz wieder zurück in der Gruppenliga. Nachdem die Odenwälder im vergangenen Jahr infolge des Abstiegs erstmals nach zehnjähriger ununterbrochener Liga-Zugehörigkeit wieder den Gang in der Kreisoberliga antreten mussten, schaffte das Team unter Coach Christian Stapp in seinem ersten Amtsjahr postwendend den direkten Wiederaufstieg. Nun rollt an der Jahnstraße zum Saisonstart am 2. August gegen den SV Münster der Ball wieder unter Gruppenliga-Atmosphäre. „Wir freuen uns sehr auf diese Liga, die wahrscheinlich für alle Odenwälder Mannschaften ein Highlight und auch eine Art Abenteuer ist“, erklärt Stapp mit Blick auf die kommende Spielzeit. Das Ziel ist klar: „Wir wollen unsere Hausaufgaben machen und am Ende über dem Strich stehen“, fordert der 46-Jährige.
Der Kader bleibt für diese Herausforderung dabei im Wesentlichen unverändert. Routinier Luis Speckhardt hat nach dem Aufstieg seine Karriere in der ersten Mannschaft beendet, Talent Finn Daum ist zur SG Klingen abgewandert. Dafür konnte der TSV mit Mittelstürmer Lukas Gebhardt (Mümling-Grumbach), der in den letzten beiden Jahren in der A-Liga bei 50 Einsätzen 44 Treffer erzielen konnte, eine Offensiv-Verstärkung verpflichten. „Lukas ist ein physisch sehr starker Spieler, der uns in der Sturmspitze sehr helfen wird“, freut sich Stapp. Gebhardt solle dabei auch Angreifer Jannik Fornoff ersetzen, der aufgrund seines Kreuzbandrisses aus dem März noch mindestens bis in die nächste Winter-Vorbereitung ausfallen wird.
Zudem stößt Bastian Weis von der SG Rimhorn/Neustadt zum TSV, den Stapp als „sehr flexiblen und variablen“ Mittelfeldspieler beschreibt. Als dritter Neuzugang kehrt mit Bilal Majdalawi ein alter Bekannter zurück. Der 29-jährige Angreifer stammt aus Höchst, wurde beim TSV ausgebildet und ist nach diversen Zwischenstationen wieder bei seinem Heimatverein.
Die erste Gruppenliga-Luft durfte die Mannschaft, die „eine gute Mischung aus einigen Debütanten, aber auch alten Hasen“ habe, indes unlängst im Testspiel gegen Ligakonkurrent FC Fürth schnuppern. Dabei wehte den Odenwäldern doch eher gleich ein ganzer Orkan entgegen und der TSV kam bei einem 1:9 arg unter die Räder. Besser lief es hingegen beim Forellenturnier in Seckmauern, bei dem Höchst nach drei Siegen in der Gruppenphase das Finale erreichte, sich dort schlussendlich aber Lützel-Wiebelsbach trotz Führung mit 2:5 geschlagen geben musste. „Wir haben in diesem Finale zu einfache Fehler gemacht, was aber in einer Vorbereitung auch ein Stück weit normal ist“, bekennt Stapp. Vor dem Pflichtspielauftakt am kommenden Sonntag, bei dem Höchst in der ersten Runde des Kreispokals bei der SG Bad König/Zell gastiert, misst man sich im letzten Testspiel noch mit dem TSV Seckmauern.
Beim Blick auf die kommenden Gegner in der Gruppenliga sieht Stapp den FC Fürth, Viktoria Griesheim und Verbandsliga-Absteiger SG Langstadt/Babenhausen als die heißesten Kandidaten für den Aufstieg. Man selbst wolle vor allem versuchen, eine gute Rolle gegenüber den anderen vier Aufsteigern zu spielen. „Wir haben im Odenwald nicht diesen Ausbildungshintergrund, wie er etwa in Fehlheim, Fürth oder Ginsheim existiert und auch einfach ein begrenztes Einzugsgebiet. Wir wollen deswegen über unsere Stärken und den Teamgeist kommen, um in dieser Liga zu bestehen“, schließt Stapp.