Höchster Sieg der letzten zehn Jahre! SCW Göttingen schlägt Rotenberg

„Wir haben tatsächlich den höchsten Sieg der letzten zehn Jahre eingefahren“, sagte SCW-Trainer Steffen Claaßen nach der Partie. „Leider gab es beim Gegner einen Knöchelbruch in der 30. Minute, wir wünschen dort natürlich gute Besserung. Danach sind ab der 40. Minute alle unsere Tore gefallen.“

Ingmar Peters avancierte mit fünf Treffern zum überragenden Spieler auf dem Platz (41., 44., 58., 76., 79.), während Steffen Claaßen (48.), Maikel König (56.) und Aaron Terruhn (90.) die weiteren Tore beisteuerten. Für die Defensive war vor allem Torwart Enno-Bendix Behrens entscheidend: „Auch bei 8 Toren war unser Keeper sehr wichtig. Beim Stand von 0:0 hat er eine Eins-gegen-eins-Situation entschärft und uns früh stabilisiert.“

Rotenberg konnte nur zwischenzeitlich durch Timon Lutz (59.) auf 5:1 verkürzen, eine Trendwende gelang den Gästen jedoch nicht. „Für uns war es sehr wichtig, konzentriert zu bleiben und die Chancen konsequent zu nutzen. Das ist uns gelungen“, bilanzierte Claaßen.

Mit diesem Kantersieg bleibt SCW Göttingen auf Tabellenplatz drei und schickt ein deutliches Signal an die Konkurrenz. Die Mannschaft kann nun mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Aufgaben der Rückrunde gehen.